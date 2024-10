Après une cérémonie de remise de bague lors de laquelle une promesse avait été faite, il fallait lier les actes aux paroles. Fans des Celtics rassurez-vous ce fut chose , la saison est merveilleusement bien lancée pour Boston.

Toujours vivants, rassurez-vous, toujours la grinta, toujours debout.

Voilà ce que Renaud aurait probablement tweeté s’il était fan de NBA, fan de Boston, s’il avait Twitter et s’il avait de l’humour.

Les Celtics ont frappé fort d’entrée, comme pour envoyer un message fort à la concurrence, le message d’un champion NBA de retour pour faire aussi bien si ce n’est plus. L’heure ne sera évidemment pas aux conclusions hâtives après un unique match de saison régulière, le premier qui plus est, mais si vous étiez là en direct avec nous… on a vu ce qu’on a vu.

On a vu une avalanche de shoots à 3-points, un Jaylen Brown beaucoup trop polyvalent, un Jayson Tatum en mode MVP, et des Knicks sans solution. On a vu un véritable concours de tirs, un All-Star Game officieux, un Jericho Sims qui a troqué sa seule qualité (son physique) contre un “Hold my beer” bien présomptueux. On a vu un duo Jalen Brunson / Miles McBride qui fait le taf mais on a vu un match entre deux équipes de niveau différent. On a vu un écart oscillant très vite entre 20 et 30 points, on a vu les débuts d’un Français (Pacôme Dadiet), débuts timides mais débuts quand même.

On a vu Jaylen Brown mettre Jalen Brunson sous les verrous, on a vu Boston galérer à péter le record all-time de paniers à 3-points dans un match sous les yeux de Reggie Miller et Ray Allen, on a vu Mikal Bridges mettre une mi-temps pour jouer au basket, et Karl-Anthony Towns se demander ce que pouvait bien être cette drôle de tornade verte.

De match il n’y aura jamais eu, mais les Celtics ont tapé si fort sur la table que ce match restera – déjà – un moment dans les mémoires. Le genre de soirée qui nous fait dire qu’il faudra se lever de bonne heure pour aller titiller Boston cette saison, et que pour aller leur arracher leur trophée de champion NBA il faudra s’armer de beaucoup de patience et d’encore plus de talent.