Il avait teasé ça de manière coquine lors de la cérémonie de remise de bague qui s’était déroulée juste avant le match, et il a joint les actes à la parole. Premier match de la saison pour Jayson Tatum, et première performance marquante. Ça promet.

Vous voyez ce type qui rentre dans une soirée, qui se siffle un verre de champ’ et qui repart avec la gagnante du concours de beauté du campus ? Oui, on a regardé trop de séries américaines un peu nulles et, oui, Jayson Tatum est cet homme.

Champion NBA en juin 2024, Jayson Tatum a eu l’occasion de fêter ça cet été du côté de Paris. Il a même eu tout le temps qu’il voulait pour le faire tellement Steve Kerr ne l’a pas fait jouer avec Team USA. Probablement remonté par ce postulat et motivé par cette nouvelle saison qui commence, Jayson Tatum a mis les points sur les i d’entrée de jeu, devant son public, et face à une équipe amenée à jouer les outsiders de luxe cette saison à l’Est.

Le premier panier de la saison 2024-25 ?

Pull up Tatum trois points coté droit. pic.twitter.com/fs7pYN90OP

Ce shoot ? Ce sera le premier d’une longue liste, à laquelle treize autres viendront s’ajouter. Des shoots inscrits avec une facilité déconcertante, un footwork à nous en faire baver dès le premier soir, de la distribution, aussi, avec dix caviars pour les copains, et au final une démonstration de talent, de génie, face à une défense des Knicks complètement dépassée.

37 points à 14/18 au tir dont 8/11 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 10 passes, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

Avec 25 pions inscrits avant la mi-temps et un match terminé bien avant l’heure

Magnifique ce caviar de Tatum pour Kornet. pic.twitter.com/bEVREX8IlW

Iso ?

Gâteau. pic.twitter.com/q9SnGgba1y

Alors on danse ? pic.twitter.com/u9myr8M0Ms

Jayson Tatum raised a banner and then to work on defending the @celtics title.

