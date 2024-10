La France, troisième pays le plus représenté en NBA !

L’internationalisation de la NBA se poursuit et cette saison, 125 joueurs non-américains porteront le maillot d’une des 30 franchises de la plus grande ligue du monde. Parmi eux, 14 français, plus gros total derrière les États-Unis et le Canada !

Voilà des années que les joueurs internationaux sont de plus en plus nombreux en NBA et qu’ils prennent de plus en plus d’importance, notamment dans la course aux trophées individuels. L’année dernière Nikola Jokic, Rudy Gobert et Victor Wembanyama sont repartis avec un award et il n’y avait qu’un américain (Jayson Tatum) dans la All-NBA First Team.

Cette saison, ce sont 125 joueurs internationaux qui fouleront les parquets NBA dont 21 Canadiens, nation la plus représentée derrière les États-Unis et 14 Français.

🔸 43 pays différents représentés

Les 14 joueurs français en NBA :

Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Les deux franchises avec le plus d’internationaux dans leurs effectifs sont les Portland Trail Blazers et le Oklahoma City Thunder avec sept chacun.

Au vu de telles statistiques, il serait presque surprenant que le débat autour d’un All-Star Game opposant les américains et les internationaux ne remonte pas une fois de plus à la surface !

Source texte : NBA