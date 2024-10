La saison NBA 2024-25 est sur le point de démarrer et les stars des Sixers brillent déjà par leurs absences. Joel Embiid et Paul George ne joueront pas contre Milwaukee mercredi soir…

Les Sixers ont l’une des meilleures équipes de la NBA sur le papier, mais beaucoup de doutes entourent l’état de santé de leurs meilleurs joueurs. La nouvelle qui vient de tomber ne va rassurer personne.

D’après l’insider Shams Charania, Joel Embiid et Paul George ne joueront pas le match d’ouverture contre Milwaukee mercredi soir. Le pivot MVP (genou) ratera même l’ensemble de la première semaine de régulière, lui qui n’est visiblement pas encore en condition physique suffisante pour jouer après avoir raté l’intégralité de la pré-saison. George – touché au genou pendant la préparation – sera lui réévalué plus tard dans la semaine.

76ers: Joel Embiid and Paul George are out for opener vs. Bucks on Wednesday. Embiid is progressing well and ramping up, scrimmaging this week. He will not play this week. George will be re-evaluated later in the week. pic.twitter.com/oDFyAx1mbz

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2024

Faisant partie des contenders à l’Est, les Sixers ont d’ores et déjà indiqué qu’ils ménageront leurs deux stars pendant la régulière dans l’objectif d’être à 100% en Playoffs. Néanmoins, voir Embiid et George à l’infirmerie avant même que la saison 2024-25 ne commence a de quoi laisser perplexe.

Les Sixers, qui se reposeront plus que jamais sur Tyrese Maxey durant les premiers matchs, doivent affronter Milwaukee, Toronto et Indiana cette semaine. Attention à ne pas démarrer sur de trop mauvaises bases…

Source texte : Shams Charania