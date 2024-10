Nikola Jokic révèle les origines de son surnom « Le Joker »

Le “Joker” est certainement l’un des surnoms les plus connus dans la NBA actuelle. Comme bon nombre d’entre eux, il est né d’un simple hasard et c’est Nikola Jokic, lui-même, qui en révèle les coulisses.

En 2016, cela fait déjà un an que Nikola Jokic évolue aux Nuggets et deux ans qu’il a été drafté au milieu du second tour par les Nuggets. Voilà, c’est le tap-in habituel quand on parle de l’arrivée du Serbe en NBA, on peut maintenant passer à autre chose.

Nikola Jokic 3 fois MVP en carrière.

Pour rappel, voici le moment où il a été drafté en 2014.

À l’été 2016, si Eder brise les rêves de titre européen de l’équipe de France de Football, de l’autre côté de l’Atlantique, Mike Miller débarque à Denver pour finir sa carrière à l’abri des regards.

Il fait la rencontre Nikola Jokic et il tombe sur un os, le double M ne parvient pas à prononcer le nom du futur triple MVP. La suite, c’est le champion 2023 qui l’a raconté à Basketball Sphere :

“Mike Miller ne pouvait pas prononcer mon nom de famille et il m’a dit : À partir de maintenant, tu es le Joker. Et c’est probablement, l’un des meilleurs surnoms en NBA.” – Nikola Jokic

C’est tout.

Pas une petite référence au fait que Niko soit devenu le véritable joker des Nuggets ou une allusion à l’univers de Batman, rien de tout ça, juste une facilité de prononciation.

Comme quoi le hasard fait bien les choses. Mike Miller a réussi à créer l’un des surnoms les plus iconiques de la NBA actuelle.

Il faudrait plus de Mike Miller dans les vestiaires de NBA pour remettre les surnoms à la mode parce que ces dernières années, on n’a pas vraiment été gâtés. On vous arrête tout de suite, les raccourcis comme JoKu pour Jonathan Kuminga ou JT pour Jayson Tatum ne sont pas des vrais surnoms !

