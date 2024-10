Alors que vingt-quatre des trente équipes NBA sont déjà rentrées dans la compétition, c’est au tour des six dernières de se replonger dans le grand bain. Au programme de cette nuit, quatre matchs et six Français dont Victor Wembanyama. Entre découverte des parquets, retour ultra-attendu et revanche à prendre, nos frenchies vont être scrutés. On fait un gros point.

Les matchs de nos Français :

Washington Wizards (Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly) – Boston Celtics à 1h

Boston Celtics à 1h Dallas Mavericks – San Antonio Spurs (Sidy Cissoko et Victor Wembanyama) à 1h30

à 1h30 Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder (Ousmane Dieng) à 4h

à 4h Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves (Rudy Gobert) à 4h

Alexandre Sarr, tout faire pour bien débuter

Et bim, pour son premier match en NBA, Alex Sarr doit se coltiner les champions en titre. Champions en titre, qui sortent en plus d’un match quasiment parfait contre les Knicks, conclu par un record de tirs à 3 points inscrits égalé. On a connu mieux comme cadeau de bienvenue, mais il faut passer par-là. Auteur d’une jolie pré-saison, le nouveau pivot des Wizards va pouvoir se frotter à ce qui se fait de mieux en NBA. De quoi plonger directement dans le grand bain. Sauf surprise, Alex devrait avoir de bonnes minutes cette nuit, alors à lui de faire au mieux pour se montrer.

Bilal Coulibaly, l’heure de décoller

Auteur d’une saison rookie impressionnante, Bilal Coulibaly a tout pour devenir un joueur solide en NBA dans les prochaines années. Pour le moment, Bilou s’apprête à attaquer l’an II chez les Sorciers, et la hype est à son maximum. Chaque jour, la marge de progression du Français semble s’étirer, et l’expression sky is the limit prend tout son sens. Cette nuit face à Boston, BC devrait être envoyé en mission sur Jayson Tatum et compagnie. Un grand défi, mais que Bilal Coulibaly semble à même de relever.

Victor Wembanyama chapitre II, acte I

Le joueur le plus attendu de la planète basket, c’est probablement lui. Après une première saison exceptionnelle, Wemby est de retour sur un parquet NBA dès cette nuit. Là encore, face à un gros morceau, puisque les Spurs se déplacent chez les Dallas Mavericks d’un certain Luka Doncic. L’occasion d’envoyer un message à toute la ligue, en roulant sur la raquette d’une équipe annoncée dans les sommets de l’Ouest. Avec l’arrivée de Chris Paul, Victor devrait être mis dans des conditions encore plus optimales pour performer. Se servir de ce premier match pour marquer le début d’une saison historique, en voilà une bonne idée.

Sidy Cissoko, prendre ce qu’il y a prendre

Difficile de prédire ce qui attend Sidy Cissoko cette nuit. En fait, on ne sait même pas vraiment si le Français va jouer. Ce qu’on sait par contre, c’est que Pop est un grand fan de son joueur, et qu’il ne serait pas si surprenant de voir Sid fouler le parquet, même pour quelques minutes. En tout cas ce qui est sûr, c’est que l’ailier doit profiter de chaque instant passé sur le terrain pour montrer ses qualités.

Ousmane Dieng, continuer de s’affirmer

Joueur le plus utilisé du Thunder par Mark Daigneault en pré-saison, avec 26 minutes par match en moyenne, Ousmane Dieng pourrait de nouveau mettre les sneakers pour lancer la saison du Thunder. Kenrich et Jaylin Williams sont blessés, et notre Français pourrait récupérer des minutes. Deux ans après son arrivée en NBA, Ousmane continue de progresser, et devrait encore rendre quelques services dans l’Oklahoma. Premiers éléments de réponses attendus cette nuit face aux Nuggets.

Rudy Gobert, faire taire les critiques

Assez critiqué pour son match – au passage plus que correct – face aux Lakers d’un Anthony Davis en mode rouleau-compresseur, Rudy va devoir mettre tout le monde d’accord. Et pour cela quoi de mieux que de se frotter à Domantas Sabonis, triple All-Star et réputé pour être la bête noire d’un certain… Anthony Davis, encore lui ! Gobzilla serait donc bien inspiré de fortement gêner, pour ne pas dire éteindre complètement, le pivot lituanien cette nuit face aux Kings. Plus facile à dire qu’à faire, certes, mais on parle quand même du dernier Défenseur de l’Année, et quatre fois tenant du titre. L’occasion de faire passer un message est trop belle, alors il ne faut pas la rater.