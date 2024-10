On repart pour un tour cette nuit avec quatre matchs au programme et du très beau monde sur le parquet. Luka Doncic vs Victor Wembanyama, Nikola Jokic vs Shai Gilgeous-Alexander, on va se régaler !

Le programme NBA de la nuit :

Washington Wizards – Boston Celtics à 1h

Boston Celtics à 1h Dallas Mavericks – San Antonio Spurs à 1h30

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder à 4h

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves à 4h

La reprise pour Victor Wembanyama, la grande première pour Alexandre Sarr

On surveillera de très près nos Français cette nuit, ils sont six à pouvoir fouler les parquets dans les quatre matchs à venir (plus de détail ici). Victor Wembanyama attire forcément les projecteurs, lui qui devrait franchir un nouveau palier cette saison après une année rookie extraordinaire. Ce sera à 1h30, dans un derby texan face aux Mavs de Luka Doncic, récents finalistes NBA.

Un peu plus tôt, on aura fait une halte dans la capitale fédérale de D.C. pour voir Alexandre Sarr, second pick de la dernière Draft faire ses débuts en NBA. Face au champion Boston, impressionnant de facilité il y a deux jours contre New York, Washington pourrait prendre l’eau. On aura au moins l’occasion de voir Sarr en action ainsi que Bilal Coulibaly.

Nikola Jokic – Shai Gilgeous-Alexander, duel de candidats MVP dans les Rocheuses

Prenez deux des trois finalistes du MVP de l’an dernier et mettez-les sur un terrain, vous aurez une affiche de rêve. C’est ce qui nous attend à 4h du côté de Denver avec Nikola Jokic, MVP en titre, qui reçoit Shai Gilgeous-Alexander et une équipe du Thunder qui ne masque plus ses ambitions de titre. Ce sera aussi l’occasion pour Russell Westbrook de croiser son équipe de cœur. Un duel qui sent bon les Playoffs alors qu’on est seulement au troisième jour de la saison régulière.

Enfin, on scrutera la Californie pour voir si les Kings montent enfin en température. La pré-saison n’a pas été très rassurante pour Sacramento et ils affrontent une bête blessée avec les Wolves, décevants face aux Lakers il y a deux jours et désireux de lancer leur saison. Anthony Edwards aura un duel de scoreur face à De’Aaron Fox tandis que Rudy Gobert et Domantas Sabonis vont se livrer une grosse bataille pour le contrôle de la raquette. À suivre à partir de 4h dans la ville de la Beam.