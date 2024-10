Alors ça, c’est de l’hommage qui rend hommage. Pour célébrer les 30 ans de Pat Riley au sein de la franchise, le Miami Heat va renommer son parquet. Le terrain du Kaseya Center s’appellera donc désormais le “Pat Riley Court at Kaseya Center”. Un poil long certes, mais le clin d’œil reste très sympa.

Voilà désormais 30 ans que Pat Riley officie au sein du Miami Heat. Trente belles années durant lesquelles le parrain le plus célèbre de la NBA a bâti l’histoire et l’héritage de la franchise floridienne, au point d’en faire celle que l’on connaît aujourd’hui. Une franchise devenue mythique, championne NBA a trois reprises et dont l’identité et la culture sont parmi les plus ancrées dans la Grande Ligue. Un travail colossal de la part de Tonton Pat donc, puisque lors de son arrivée en 1995, le Heat ne disputait que sa huitième saison en NBA.

From now on we’ll be playing on “Pat Riley Court at Kaseya Center” 🏀

We’ll be dedicating our court and honoring Pat on Opening Night as he goes into his 30th season. Be in the building – https://t.co/VgDac1hpEc pic.twitter.com/tRJBj5WnC7

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 7, 2024

Dans un premier temps, Pat Riley débarque dans le rôle d’entraineur, le temps de onze saisons, entre 1995 et 2003, et 2005 et 2008 une seconde fois. Le temps aussi, de choper une bague. La première de l’histoire du Heat dans la Grande Ligue, c’était en 2006. Par la suite, Riley troque la casquette d’entraîneur pour celle de dirigeant. Encore une fois, le projet est une réussite. Deux titres de champions supplémentaires, l’un des plus grands big three de l’histoire, la nomination d’Erik Spoelstra que personne n’attendait, bref, Pat Riley a façonné le Miami Heat à la sueur de son front. Tiens, à titre de comparaison, le Heat est arrivé en NBA la même année que les Charlotte Hornets. On vous laisse checker de votre côté le chemin parcouru par chaque équipe depuis, on ne s’y risquera pas ici.

Tout à fait logique donc, que Miami rende hommage à sa plus belle légende. Le terrain “Pat Riley” devrait être inauguré pour l’Opening Night, prévue le 23 octobre prochain. Et comme le destin, ou la NBA, fait bien les choses, ce sera face aux voisins du Magic d’Orlando. Défaite deux fois plus interdite pour Miami.

Source texte : @MiamiHEAT