Malcolm Brogdon et les blessures, une malencontreuse histoire d’amour qui dure depuis des années et qui ne va pas se terminer tout de suite. Blessé à la main droite, le meneur des Wizards va manquer au moins un mois de compétition et donc la reprise de la saison 2024-25.

Quand est-ce que ça s’arrête ? Quoi de mieux qu’un titre d’Orelsan pour parler de la 150ème blessure de Malcolm Brogdon ?

Le néo-meneur de Washington s’est placé à la main droite lors d’un entraînement samedi dernier, comme le rapporte Josh Robbins de The Athletic. Une nouvelle blessure pour le Brog’ qui va repousser son début de saison de quelques semaines.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Malcolm Brogdon qui a joué seulement 39 matchs avec les Blazers, l’année dernière. Arrivé cet été à Washington pour apporter expérience et encadrement aux jeunes, pour l’instant, c’est plutôt du côté de l’infirmerie que cet apport va se faire ressentir. Le meneur ne sera pas sur la ligne de départ, le soir du 24 octobre pour la réception des Celtics et ne devrait pas refouler un parquet avant le mois de novembre.

Une blessure qui contraint Brian Keefe à revoir quelques peu ses rotations. Brogdon devait sortir du banc pour laisser la place de titulaire à Jordan Poole. En son absence, c’est le rookie Bub Carrington qui devrait être jeté dans le grand bain.

Le Brog rejoint la longue liste des joueurs blessés en ce début de pré-saison entre Jaren Jackson Jr, Robert Williams III ou encore Dante Exum, les infirmeries se remplissent et la saison peut être longue pour les fans de certaines franchises à commencer par ceux des Wizards. Déjà que Washington ne va pas empiler beaucoup de victoires, si on pouvait au moins leur épargner les petits bobos, ce serait déjà une forme de succès.

Source texte : The Athletic