Hop, on prend les mêmes, et on recommence. Enfin pas tout à fait les mêmes mais vous avez saisi. La pré-saison NBA enchaîne cette nuit, encore une fois avec un beau programme. Les grands débuts de Zaccharie Risacher, la deuxième sortie de Tidjane Salaün, et le retour de Killian Hayes, bref, encore plein de bonnes raisons pour ne pas aller se coucher.

Le programme de la soirée

1h : Hornets – Heat

1h : Cavaliers – Bulls

1h : Pistons – Suns

1h30 : Hawks – Pacers

4h30 : Clippers – Nets

Tidjane Salaün, une deuxième sortie pour confirmer

La dernière fois, qui était accessoirement la première aussi, que Tidjane Salaün a posé le pied sur un parquet avec le maillot des Hornets, le garçon a envoyé du lourd. Face aux Knicks il y a deux jours, le T a posé 11 puntos à 3/5 de la buvette. De la confiance et du gros tir, bref une première sortie réussie pour celui qui a fait de la salle des Hornets sa deuxième maison.

Maintenant, il faut confirmer les premières bonnes impressions et sortir une performance solide ce soir. Charles Lee, le coach de Hornets, est visiblement conquis par son nouveau frenchie et voit même en Tidjane un garçon avec “l’œil du tigre“. Aucune idée de ce que ça veut dire, par contre, ce qu’on sait, c’est que celui qu’on appellera désormais Rocky devrait avoir de grosses minutes cette nuit. De quoi prouver une nouvelle fois que son statut de sixième choix de Draft n’est pas volé.

Tidjane Salaün qui joue au basket, c’est chouette, mais c’est encore plus chouette quand il n’est pas le seul français sur le terrain. Et sur ce point, bonne nouvelle, puisque Moussa Diabaté devrait aussi être de la partie. Vous avez désormais deux bonnes raisons de ne pas dormir ce soir.

Les grands débuts de Zaccharie Risacher !

C’est ce soir ! Quelques semaines après des débuts réussis en Summer League, le 1er choix de la dernière Draft va de nouveau enfiler le maillot des Hawks pour montrer ce qu’il sait faire sur un parquet. À ce propos, bonne nouvelle, puisque Zacch n’est pas le plus maladroit avec un ballon entre les mains. La hype est maximale, on parle quand même du deuxième first pick français de l’histoire de la NBA. Un garçon qui a a priori tout pour faire une belle carrière en dans la Grande Ligue.

Cette carrière justement, elle débute plus ou moins cette nuit, contre les Pacers de Pascal Siakam et Tyrese Haliburton. Du beau monde sur le parquet, et on ne pensait jamais dire ça un jour, mais ce Hawks – Pacers s’annonce quand même fort sympathique. En espérant maintenant que Zacch soit aussi à l’aise que l’ont été Tidjane Salaün et Alex Sarr pour leurs débuts.

La première de Killian Hayes version Brooklyn

Alors oui, ce n’est pas un match NBA officiel a proprement parler, mais voilà bien longtemps que Killian Hayes n’est plus apparu sur les parquets de la Grande Ligue. Cette nuit le meneur a l’opportunité de montrer qu’il a bossé, et que sa place est dans la meilleure ligue du monde. Au feu la période Detroit, désormais Kik’s joue pour les Nets, et pourrait bien avoir l’occasion de prendre un nouveau départ. Certes, la franchise reste bien naze sur le plan sportif, mais le contexte est différent, et l’essentiel est sans-doute là.

S’il a des minutes, Kill va devoir prouver qu’il est capable de gérer offensivement, tout en gardant l’activité défensive qu’on lui connaît. Et pour cela, bonne nouvelle, un certain James Harden pourrait bien être en tenue chez les Clippers. Un ballon volé dans les mains du barbu par-ci, un trois point par là, bref, Killian Hayes va devoir se montrer s’il veut rester. Let’s go Kik’s, on compte sur toi !