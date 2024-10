La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, on file dans le Bayou pour faire le point sur les New Orleans Pelicans.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Balayé par le Thunder au premier tour des Playoffs, New Orleans a pu peser l’importance de l’absence de Zion Williamson dans ses rangs. Thanos a trimé dur cet été pour revenir à son poids de forme et il devrait encore des ravages dans les raquettes NBA cette saison. Pour l’alimenter, la franchise a mis la main sur Dejounte Murray en provenance d’Atlanta. C.J. McCollum est lui toujours là, comme Brandon Ingram, même si ce dernier risque de voir son nom revenir vite dans la colonne transferts vu sa situation contractuelle (libre en 2025). Comme toujours en Lousiane, c’est la santé qui aura un grand rôle dans la saison des Pelicans. Si l’infirmerie reste tranquille cette saison, le Top 8 à l’Ouest est un objectif tout à fait envisageable.