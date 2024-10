La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison, et qui dit nouvelle saison… dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction le Bayou aujourd’hui pour parler des New Orleans Pelicans !

#Les bons plans annoncés : Zion Williamson et on verra pour le reste

Un candidat de choix se sépare du groupe chez les Pelicans quand on parle de TTFL. Zion Williamson a le profil idéal pour faire du sale tous les soirs. Gros scoring, du rebond, des passes, des lancers, du haut pourcentage. Selon son efficacité, ça peut aller tutoyer les best picks. Derrière lui, beaucoup moins de certitudes. C.J. McCollum est un scoreur très capable mais tellement irrégulier dans ses pourcentages. Même constat pour Dejounte Murray, qui devrait perdre des tickets shoots par rapport à ce qu’il avait à Atlanta. Brandon Ingram (s’il reste) offre déjà plus de garanties mais il faut déjà s’assurer qu’il n’y a pas un Lu Dort en face pour l’envoyer au lit sans dîner.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée