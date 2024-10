Salaires des New Orleans Pelicans – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les New Orleans Pelicans !

Les salaires 2024-25 des New Orleans Pelicans

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Très bonne gestion de la part du management des New Orleans Pelicans avec une masse salariale un petit million en dessous du seuil de la Luxury Tax. L’art de ne pas payer plus que nécessaire.

Quatre contrats au-dessus des 29 millions de dollars, c’est assez rare et ça prouve que le reste de l’effectif ne bénéficie pas de très gros salaires. La banque désigne clairement les quatre patrons de l’équipe.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Zion Williamson

CJ McCollum

Dejounte Murray

Herb Jones

Yves Missi

Karlo Matkovic

Qui dit gros salaires dans l’effectif dit souvent moins de flexibilité pour le reste de l’équipe. La plupart des joueurs sont engagés sur des contrats courts et ça devrait, de ce fait, pas mal bouger en Louisiane dans les mois à venir.

