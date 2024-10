C’est ce qu’on pourrait appeler des débuts prometteurs pour les Hornets. Vainqueurs des Rockets (110-105) cette nuit, les Frelons ont connu une soirée presque parfaite. Presque, car Brandon Miller a dû céder sa place dans les deuxième quart, blessé à la hanche gauche.

C’est peut-être le seul point noir de la nuit pour les Hornets. Pourtant auteur d’un bon début de match, avec 6 points inscrits en 11 minutes, dont un poster monumental sur les truffes d’Alperen Sengun et Jabari Smith Jr., Brandon Miller s’est blessé à la hanche gauche. Une blessure apparemment survenue dans le premier quart-temps, et qui aurait contraint l’ailier à sortir dans le deuxième, pour ne plus rentrer du match.

INJURY UPDATE: @hornets guard Brandon Miller (L Hip Soreness) will not return to tonight’s game

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) October 24, 2024

Pour le moment, la gravité de la blessure n’a pas été communiquée, et on ne sait pas vraiment quand Miller pourrait retrouver les parquets. Si ce petit bobo ne fait pas les affaires des Hornets, il pourrait toutefois permettre à Tidjane Salaün de gratter un peu de temps de jeu, lui qui est resté sur le banc face aux Rockets.

Source texte : Charlotte Hornets