Finalement, le suspens n’aura pas duré bien longtemps. Alors que l’on craignait un gros bobo pour Dejounte Murray, les examens ont révélé que le meneur s’était fracturé la main gauche. De quoi le laisser sur la touche pour un bon moment.

Les Pelicans sont-ils maudits ? La question mérite d’être posée, tant l’infirmerie louisianaise n’est jamais vide. Alors que l’on pensait que les Pels allaient enfin pouvoir être au complet, Zion Williamson et Brandon Ingram enfin tranquilles, voilà que c’est au tour de Dejounte Murray de se péter. Tout juste arrivé dans le Bayou, Murray s’est fracturé la main gauche cette nuit contre les Bulls. Un coup dur, d’autant plus quand on sait que NOLA misait beaucoup sur l’apport de l’ancien Hawk.

Tests confirm a fractured left hand for Pelicans guard Dejounte Murray, sources tell ESPN. Murray is now sidelined for an extended period of time. https://t.co/9XiJPg0ukZ

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 24, 2024

Une blessure survenue juste après un tir à 3 points contesté, sur lequel Murray se réceptionne mal, et qui vient ternir un peu la victoire des Oiseaux sur les Taureaux (123-111). D’ailleurs, avant que sa main ne le lâche, Dejounte Murray tournait en quasi triple-double, avec 14 points, 10 passes et 8 rebonds. De quoi montrer toute l’étendue de sa palette. Si son indisponibilité exacte n’a pas encore été dévoilée, DM devrait être absent des parquets un bon moment puisque Shams parle d’une “extended period of time”, autant dire que ça va parler en semaines minimum. Pas facile de jouer au basketball avec une main en moins, vous en conviendrez.

