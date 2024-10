Soirée en demi-teinte pour les Pelicans. Malgré la victoire, les Pels pourraient bien avoir perdu Dejounte Murray. En effet, on parle ce matin d’une fracture de la main pour la grosse recrue de l’été de NOLA.

Fin en eau de boudin pour le premier match de saison régulière des Pelicans. La victoire face aux Bulls a été assurée (123-111), Brandon Ingram a été performant avec 33 points, Dejounte Murray a réussi sa première, mais l’essentiel pourrait bien être ailleurs et concerne justement le nouveau meneur de New Orleans.

Shams Charania rapporte en effet, après la rencontre, que Dejounte pourrait s’être fracturé la main…

New Orleans Pelicans guard Dejounte Murray is feared to have a fractured left hand, sources tell ESPN. Difficult opening night injury for Pelicans and Murray, who posted 14 points, 10 assists and eight rebounds in season-opening victory over Chicago. pic.twitter.com/JcDxdoSCKd

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 24, 2024

Auteur d’une belle performance à 14 points, 10 passes et 8 rebonds pour ses grands débuts sous les couleurs de NOLA, DM est sorti en toute fin de rencontre et se tenait la main après un tir contesté en fin de match.

Si cela se confirme, le coup dur serait terrible pour des Pelicans qui souhaitent bien démarrer leur saison. Le groupe semblait enfin être à 100% malgré le fait que Zion – malade – ait manqué ce premier match contre les Bulls. Comme quoi rien ne semble vouloir rester rose très longtemps en Louisiane. Pour l’instant, l’heure n’est pas encore à la panique, le diagnostic officiel n’étant pas encore tombé, mais de sombres nuages pourraient rapidement assombrir le ciel de la Nouvelle-Orléans…