Alors que sa performance, bien que pas mauvaise, n’avait rien d’exceptionnelle, Ja Morant a mis un coup d’accélérateur dans les dernières minutes pour permettre aux Memphis Grizzlies de s’imposer face au Utah Jazz !

22 points, 5 rebonds et 10 passes, c’est une très belle ligne statistique, mais pour Ja Morant, ça ne fait pas non plus sauter au plafond. Sauf que ses dernières minutes ont rappelé à tous l’immense talent qu’il avait entre les mains. Le meneur de jeu des Memphis Grizzlies est enfin de retour sur les parquets et ça se voit fort, très fort.

Alors que la franchise du Tennessee était en train de se faire rattraper par le Utah Jazz et que seul Jay Huff (si, on vous jure) semblait retarder le retour des mormons, le numéro 12 supersonique a pris les rênes de la partie. L’ennemi d’Instagram a fait parler sa détente exceptionnelle pour rester en l’air très longtemps et servir, par deux fois, Santi Adama dans de superbes dispositions. À moins de 150 secondes de la fin, ça fait la différence …

Le hangtime de Ja Morant…

2 caviars de suite en restant 1h en l’air. pic.twitter.com/FiXFoh6O9Q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Et après le costume du passeur, Ja Morant a enfilé celui du scoreur. Un drive dont lui seul a le secret pour définitivement mettre le Jazz dans le rétroviseur.

C’est un jeu vidéo. pic.twitter.com/3JB0gMw9dl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Si c’est le patron qui a terminé le match, Santi Adama s’était illustré en étant le meilleur joueur des Grizzlies pendant une grosse partie du match (27 points) tandis que Zach Edey a connu une première loin d’être honteuse avec 5 points et 5 rebonds, malgré des intimidations de John Collins.

Un très beau match des deux équipes pour commencer cette nouvelle saison !