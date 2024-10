Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 27 octobre, le premier de la saison régulière 2024-25, on reprend les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec cinq matchs au programme dont un en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

20h30 : Pacers (1,29) – Sixers (3,50)

23h : Nets (3,95) – Bucks (1,24)

23h : Blazers (3,00) – Pelicans (1,37)

0h : Thunder (1,20) – Hawks (4,40)

1h30 : Warriors (1,22) – Clippers (4,15)

Le combiné du NBA Sunday

Les Pelicans battent les Blazers + Shai Gilgeous-Alexander marque minimum 30 points (2,40) : ayant plutôt bien démarré leur saison sur le plan collectif, les Pelicans (deux victoires en deux matchs) affrontent une nouvelle fois les Blazers après avoir battu Portland vendredi. La Nouvelle-Orléans, guidée par Brandon Ingram et Zion Williamson, devrait prendre le dessus sur les faibles Blazers malgré les absences de Dejounte Murray et Trey Murphy III. Portland est l’une des pires équipes NBA, les Pels visent les Playoffs, et ces derniers voudront se faire moins peur qu’il y a deux jours (victoire de deux points). Une heure plus tard, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander reçoit les Hawks. C’est typiquement le genre de terrain de jeu qui peut plaire à SGA, grand spécialiste des matchs à 30 points. Victoire des Pelicans + Shai à 30 points minimum, la cote est à 2,40.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

