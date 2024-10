Vainqueurs des Wolves, des Suns puis des Kings, les Lakers ont commencé leur saison de la meilleure des manières. Pour Anthony Davis, c’est clair et net : la version actuelle de l’équipe est bien différente des précédentes.

Si tirer des conclusions après trois matchs de saison régulière est plus que prématuré, il est vrai aussi que les Lakers montrent pour l’instant un visage bien plus conquérant que ce qu’on pouvait imaginer.

Dominant les Wolves dans l’intensité et l’effort lors du match d’ouverture de la saison, la bande d’Anthony Davis a ensuite enchaîné deux victoires en back-to-back, en réalisant à chaque fois un gros comeback : déficit de -22 remonté contre Phoenix, puis gros retournement de situation face aux Kings grâce à un… 21-0 dans le dernier quart hier. Pour AD, c’est le signe d’une équipe avec un nouvel état d’esprit.

“On a été capables de tenir notre rang, et on montre à la ligue que nous ne sommes plus la même équipe.”

L’ancien coach Darvin Ham appréciera.

Anthony Davis on the Lakers’ 3-0 start: “We’ve been able to hold our own and put the league on notice that we’re a different team.”

— Jovan Buha (@jovanbuha) October 27, 2024

Si les Lakers n’ont pratiquement pas touché à leur effectif au cours de l’intersaison, ils ont par contre changé de coach en faisant venir J.J. Redick. Ce dernier a déjà réussi à insuffler une nouvelle énergie dans le vestiaire, qui se manifeste pour l’instant sur le parquet avec une équipe qui ne lâche rien, et qui met l’intensité ainsi que l’impact physique qu’il faut pour prendre le dessus sur la concurrence.

En plus de ça, J.J. met progressivement en place ses nouveaux principes tactiques, lui qui a toujours été réputé – en tant que joueur puis surtout en tant qu’analyste – pour son très gros QI basket. “L’effet Redick” se remarque notamment sur certaines séquences offensives, comme celles ci-dessous face à la défense (de zone) de Sacramento puis celle de Phoenix.

Y'all JJ Redick is doing things in Los Angeles pic.twitter.com/mspfz2Kxu2

— Hot Hand Theory (@HotHandTheory) October 27, 2024

Good Grief JJ Redick is cooking. Flip – High Elbow Touch- Dead Corner DHO. Beautiful Basketball , great sign if this dead corner is part of their half court offense. pic.twitter.com/xQaIe6C56H

— Joe (@JoeHulbertNBA) October 26, 2024

Une équipe agressive qui se donne, une équipe qui semble plus organisée et inspirée offensivement, un Anthony Davis injouable, un Austin Reaves qui semble avoir franchi un palier, et un LeBron James qui continue d’être éternel, voilà les ingrédients du bon début de saison des Lakers.

Il reste évidemment beaucoup de chemin à parcourir, mais les bases semblent solides à Los Angeles !

__________

Source texte : The Athletic