Highlights : le coup de chaud exceptionnel de LeBron James

Les Sacramento Kings menaient l’entame du quatrième quart-temps … mais ça c’était avant que LeBron James ne prenne les choses en main. Le joueur de 39 ans a envoyé 16 points en 4 minutes pour renverser la rencontre !

Un run de 21-0 pour commencer le quatrième quart-temps, ça a de quoi faire basculer un match, surtout lorsqu’il est, presque exclusivement à mettre au crédit d’un homme. LeBron James a relancé les Los Angeles Lakers en prenant un coup de chaud exceptionnel. Que ce soit par des tirs à 3-points ou des and-ones grattés avec malice, la King a fait étalage de son talent et de son expérience. Même si c’est Anthony Davis qui a inscrit le panier primé de la victoire, les pourpres et or peuvent remercier l’ailier de 39 ans pour leur victoire ; déjà la troisième de la saison !

A vintage LeBron game in the @Lakers 3rd straight win:

👑 32 PTS (16 in 4th)

👑 14 REB

👑 10 AST

👑 4 3PM

👑 12-22 FGM pic.twitter.com/kDAuPZ274b

— NBA (@NBA) October 27, 2024