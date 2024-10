Cinq matchs au programme ce soir, avec du gros All-Star, du sympathique Français et un beau match à une heure décente. Envoyez le programme !

Le programme NBA de la nuit :

20h30 : Pacers – Sixers

23h : Nets – Bucks

23h : Blazers – Pelicans

0h : Thunder – Hawks

1h30 : Warriors – Clippers

Zaccharie Risacher va découvrir le très haut niveau

Après deux premiers matchs tranquilles face aux Nets et aux Hornets, Zaccharie Risacher affronte ce soir une équipe de basket pour la première fois de la saison. Le Thunder est invaincu, comme les Hawks, est en back-to-back, pas comme les autres, et on devrait en tout cas avoir le droit à un sacré choc. Un peu plus tôt à 20h30, les Sixers et les Pacers nous offriront notre premier dimanche soir de NBA de la saison, puis Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard devraient s’occuper de matraquer les Nets. Revanche entre les Pelicans et les Blazers à 23h, et on terminera la nuit avec Stephen Curry, logique, night night.

Quels autres Français sur le pont cette nuit ?