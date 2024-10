Le Thunder enchaîne face aux Hawks, la machine est lancée (128-104)

Ambiance festive pour le premier match du Thunder à domicile cette saison. L’équipe a remporté ses deux matchs d’entame à l’extérieur, mais reçoit des Hawks difficiles à manoeuvrer. Un cadeau empoisonné ? Pas du tout, l’écurie d’Oklahoma City a maîtrisé totalement son adversaire.

Le rythme de croisière du Thunder est très élevé. Cette saison, la troupe de Mark Daigneault ne va pas faire dans le détail. Le groupe est jeune, a une faim de loup et joue un basket optimisé au possible sur le plan collectif. Tout aussi poil à gratter que les Hawks peuvent être, ils ont progressivement perdu prise et lâché une allure trop rapide pour eux.

Pourtant, c’est bien Atlanta qui a d’abord dominé les débats. Avec un point d’avance à la mi-temps, les Faucons d’un Zaccharie Risacher titularisé pour la première fois de sa carrière ont livré 24 minutes propres, intenses. Hélas, la force de frappe d’OKC est terriblement diverse. D’un Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 11 rebonds, 9 passes) qui passe la deuxième en fin de match pour éteindre tout espoir, à un Jalen Williams (20 points, 9 rebonds) qui se marre sur chaque tir primé, à un Chet Holmgren en mode Monsieur Propre (25 points, 8/12 au tir), ATL n’a pas pu faire grand chose.

Et puis soudain, OKC refuse que tu respires.

Et Shai score à outrance.

Et c’est un rouleau compresseur.

Épaté par ce Thunder.

Attention. Attention à cette équipe du Thunder qui n’a pas le mot “ralentir” dans son dictionnaire. On attend avec impatience les premières très grosses affiches du calendrier pour jauger la formation face à de l’équipe visant le titre NBA, ce qui arrivera progressivement durant novembre avec un déplacement à Denver (7 novembre) puis la réception des Suns et des Mavericks (16 et 18 novembre). De gros tests pour vérifier si la machine est effectivement bien huilée. En attendant, il faudra d’abord aller, dans l’immédiat, à Portland et chez les Clippers. Pour confirmer un peu plus la grosse dynamique en cours.

