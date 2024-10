Coup dur pour les Warriors. Après un très beau début de saison, marqué par deux victoires à l’extérieur, la Dub Nation voulait prolonger la teuf en remportant un troisième succès de rang, le premier à domicile. Double peine : c’est raté, car les Clippers ont gagné, et plus important… Stephen Curry s’est blessé à la cheville et n’a pas terminé la rencontre.

La soirée, qui se voulait joyeuse par le début de saison des Warriors à domicile et les retrouvailles attendues avec le public, a vite tourné au cauchemar pour les Warriors. D’une, ils ont perdu la rencontre, mais cette information est relativisée par la perte de Stephen Curry sur blessure, en début de quatrième quart-temps.

Aïe.

Stephen Curry touché à la cheville.

Il a tenté de rejouer mais rien à faire, direction le vestiaire.

On va suivre ça de près.

pic.twitter.com/8z0J0xSFm2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Sur une action tout ce qu’il y a de plus basique, une multiplication d’appuis lors d’un démarquage. Rien de bien rassurant, car la blessure n’est pas due à un contact avec un autre pied. Un pépin peut-être lié à la fatigue, ou une rechute. Dérangé depuis le début de carrière par sa cheville gauche, tout le monde doit bien flipper à San Francisco.

Confirmé par les Warriors à l’instant : entorse de la cheville gauche pour Stephen Curry 😔

Update à venir dans la journée. Quelle poisse pour Golden State, la saison commençait très bien avec deux victoires en déplacement. https://t.co/cyLZ1Z3uxT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

D’autant plus qu’après s’être blessé, Curry a quand même tenté un retour sur le parquet. Sans espoir, il a immédiatement boité et est parti au vestiaire. La franchise a confirmé l’entorse peu de temps après, reste désormais à voir quel sera le programme et la gravité de la situation. La poisse, d’autant plus que Golden State restait sur un départ en 2-0 à l’extérieur assez séduisant en termes de matos proposé sur le terrain.

Source : Warriors PR