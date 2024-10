Une nuit avec seulement cinq matchs, mais une nuit particulièrement animée. Des Bucks qui se tâchent le slip à Brooklyn au Thunder injouable, en passant bien sûr par la blessure de Stephen Curry. Par ici le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit

Pacers – Sixers : 114-118 a.p. (stats)

Nets – Bucks : 115-102 (stats)

Blazers – Pelicans : 125-103 (stats)

Thunder – Hawks : 128-104 (stats)

Warriors – Clippers : 104-112 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Pacers ont réalisé un exploit en arrachant la prolongation contre des Sixers à la recherche de leur premier succès, grâce à un énorme 3-points de Tyrese Haliburton. Dommage, c’est lui qui tue les espoirs de son équipe en manquant des lancers à quelques secondes du terme. Elle fait mal, celle là.

Tyrese Maxey a eu très chaud : 45 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 interception, 2 contres. Ça valait bien quelques petits highlights !

La statue de Dwyane Wade a été révélée à Miami. C’est… spécial.

Les Blazers se sont vengés du game winner de Brandon Ingram en collant une raclée aux Pelicans. Fallait pas provoquer.

Les Bucks ont fait n’importe quoi à Brooklyn, et encaissent une défaite vraiment, vraiment moche. En plus d’être évitable

Le Thunder, ça clique fort : troisième succès en 3 matchs, les Hawks sont passés à la plancha.

Stephen Curry s’est fait une entorse à la cheville gauche.

Les Clippers ont réalisé un très bon match à San Francisco ! James Harden (23 points, 11 passes) confirme sa bonne forme de première semaine, Ivica Zubac (23 points, 17 rebonds) a mangé les ballons par douzaine sous le panier. Tyronn Lue sait où il emmène son groupe, tactiquement c’est affirmé et ça marche. En attendant de meilleures nouvelles de Kawhi Leonard, on prend.

Les Français de la nuit en NBA

Guerschon Yabusele n’a pas marqué de points, mais il a fait plein d’autres choses : 6 rebonds, 4 passes, 1 interception en 17 minutes.

Première titularisation pour Zaccharie Risacher, c’est bon : 13 points à 6/12 au tir, 6 rebonds. Une belle première qui en appelle (beaucoup) d’autres.

5 points, 4 rebonds et 2 passes pour Nicolas Batum face aux Warriors.

2 rebonds, 1 passe, 2 interceptions pour Rayan Rupert contre les Pelicans.

5 points, 1 rebond pour Ousmane Dieng contre les Hawks.

Le highlight de la nuit

James Harden with the backdoor slam followed by the deep 3!

Le point TTFL du matin

Les classements

