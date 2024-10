La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher titulaire avec les Hawks !

Zaccharie Risacher titulaire, et des fortunes diverses pour Nicolas Batum, Rayan Rupert, Ousmane Dieng et Guerschon Yabusele. Point Français de la nuit en NBA, c’est parti.

Les résultats de la nuit

Pacers – Sixers : 114-118 a.p. (stats)

Nets – Bucks : 115-102 (stats)

Blazers – Pelicans : 125-103 (stats)

Thunder – Hawks : 128-104 (stats)

Warriors – Clippers : 104-112 (stats)

Zaccharie Risacher

Seul rookie tricolore à avoir joué cette nuit, Zaccharie Risacher s’est offert un match plutôt solide face au Thunder. De l’attaque, de la défense, de l’audace. 13 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre à 6/12 au tir. Paraît même qu’on en parle ici en détail.

Nicolas Batum

Dans un groupe qui s’y retrouve tactiquement et collectivement, Nicolas Batum a fait du Batman : un match qu’on ne voit pas forcément, mais qui est important pour le groupe en termes de fonctionnement sur le terrain. 5 points, 4 rebonds, 2 passes pour Nico, qu’on ferait mieux d’éviter d’usurper sur Messenger.

Guerschon Yabusele

Un match sans points mais pas sans apport : 6 rebonds, 4 passes, 1 interception en 17 minutes. Et la victoire en bonus contre les Pacers.

Ousmane Dieng

Un peu de temps de jeu au début de Thunder – Hawks, puis plus rien. Il colle tout de même 5 points en 8 minutes, avec un rebond en bonus. Efforts à poursuivre !

Rayan Rupert

Quelques minutes durant la fin de match entre Blazers et Pelicans, pour 2 rebonds, 1 passe et 2 interceptions. En espérant qu’il ait plus de temps très bientôt pour s’exprimer d’avantage.