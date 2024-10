Les conclusions hâtives débarquent bientôt sur la chaîne YouTube de TrashTalk, mais en attendant, on a décidé d’envoyer nos takes (bien trop précoces) par écrit. Elles sont à prendre avec humour et légèreté … mais aussi parfois une pointe de sérieux. N’hésitez pas à nous proposer vos idées et opinions en commentaires !

Atlanta Hawks : Dyson Daniels est le complément idéal de Trae Young sur le back-court

Récupéré dans le transfert de Dejounte Murray cet été, Dyson Daniels était attendu notamment pour ses prouesses défensives. Et bien c’est régalade totale sur les 3 premiers matchs des Hawks, Daniels est envoyé en 1er rideau sur le meilleur attaquant adverse et c’est toute la défense d’Atlanta qui en profite ! De quoi annoncer une excellente saison pour la pépite australienne, loué tous les jours en conférence de presse par Trae Young.

Boston Celtics : Boston peut aller chercher les 73 victoires des Warriors

Les Celtics ont remporté leurs trois premiers matchs, mais au-delà du bilan comptable, c’est la manière qui impressionne en ce début de saison. La première rencontre face aux New York Knicks a tourné à la démonstration. Une équipe létale à 3-points et sûre de ses individualités comme de son collectif. Jayson Tatum semble revenu le couteau entre les dents et dans son sillage, l’exercice 2024-25 pourrait être historique pour la franchise du Massachussetts.

Brooklyn Nets : Dennis Schröder aura son maillot retiré au Barclays Center

Les dernières saisons en NBA ont presque fait oublier de quoi est capable Dennis Schröder lorsqu’il est bien luné. Monstre en sélection, deuxième de la course au Sixième homme de l’Année en 2020, l’Allemand est un danger pour les défenses adverses. Alors bien sûr, la take est provocatrice, mais avec 20 et 29 points sur les deux dernières rencontres, Dennis la Malice semble tirer son épingle du jeu dans ce faible collectif des Nets.

Charlotte Hornets : LaMelo Ball est officiellement de retour

Le fait que le meneur des Charlotte Hornets soit un excellent joueur lorsqu’il est sur un parquet ne fait de doute pour personne, la question est de savoir s’il peut y rester ? Pour le moment oui, et dans son sillage, sa franchise est une des plus agréables à suivre en ce début de saison. LaMelo Ball tourne à 31, 7 points, 7,0 rebonds et 7,3 passes de moyenne et cette phrase n’a pas besoin d’élaboration.

Chicago Bulls : Personne ne joue plus vite que les Bulls

Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, pourtant, les Chicago Bulls le font. L’équipe de Billy Donovan est de très loin celle qui joue le plus rapidement de la ligue (110,3 de Pace contre 105,8 pour les Grizzlies, deuxièmes du classement). Une tactique compréhensible au vu des athlètes présents sur les lignes arrières de la franchise de l’Illinois, mais qui ne paie pas pour autant ; les Bulls ont la 28e meilleure attaque de NBA et comptent deux lourdes défaites en trois matchs.

Cleveland Cavaliers : le Evan Mobley nouveau est arrivé dans l’Ohio

Des années que l’espoir d’un nouveau coach est nourri par les fans des Cavaliers et ce pour une seule et bonne raison, le développement d’Evan Mobley. Avec J.B. Bickerstaff, l’intérieur manquait de systèmes et de responsabilités en attaque. Kenny Atkinson est arrivé et l’ancien numéro 3 de Draft shoote déjà deux fois de plus par match avec une bien meilleure réussite à longue distance (43% contre 37% sur un plus gros volume). Petit à petit, le gros oiseau fait son nid.

Dallas Mavericks : Klay Thompson va cartonner dans le Texas

Alors que des critiques fusaient dès ses débuts ratés en pré-saison, le sniper a réglé la mire. Loin d’être sans repères, il veut graver son passage dans la roche. Sur ses deux premières sorties, le Splash Bro tourne à plus de 20,0 points de moyenne à 50% au tir de loin. Luka Doncic et Kyrie Irving sourient, la concurrence grimace et Klay Thompson retrouve enfin du plaisir.

Detroit Pistons : Jaden Ivey et Cade Cunningham ensemble, ça marche

D’accord, la franchise du Michigan a perdu ses trois premiers matchs, mais le contenu n’est pas si mauvais. Les hommes de J.B. Bickerstaff s’accrochent dans chaque rencontre dans le sillage d’un back-court en pleine forme. Cade Cunningham a des jambes de feu et essaie de monter au poster toutes les trois actions. Le meneur tourne à 27,3 points de moyenne et est très bien accompagné par celui qui s’impose comme son lieutenant, Jaden Ivey. 21,7 unités par match à près de 50% au tir, débarrassé de la concurrence de Killian Hayes, l’ancien de Purdue explose.

Denver Nuggets : le groupe ne vit pas bien, il faut sauver le soldat Jokic

Le Serbe qui déclare que ce n’est pas une équipe de bons shooteurs, l’attaque qui patine avec le dernier rating de la Ligue et une ambiance semblant globalement morose, tout ne va pas bien chez les Denver Nuggets pour l’instant. Alors bien sûr ce ne sont que deux défaites (cinq consécutives en comptant la pré-saison), mais Kentavious Caldwell-Pope et toujours Bruce Brown manquent probablement au triple MVP. Perdre contre les Los Angeles Clippers, ce n’est pas sérieux.

Golden State Warriors : Buddy Hield aurait dû jouer là toute sa carrière

On ne voudrait pas affirmer que Buddy Hield serait considéré très différemment s’il avait pu profiter du système Warriors toute sa carrière, mais … on va quand même le faire. L’arrière est comme un poisson dans l’eau sur la Baie d’Oakland. Ses deux premiers matchs étaient absolument lunaires avec 49 points et 12 tirs à 3-points et 35 minutes. Des chiffres que Klay Thompson, Reggie Miller, Ray Allen et tous les autres snipers de l’histoire ne renieraient pas.

Houston Rockets : Gros manque de clarté dans le money time

Alors qu’ils avaient le match en main contre les Charlotte Hornets, les Texans se sont effondrés dans les dernières minutes ne semblant pas savoir quoi faire et à qui donner le ballon pour verrouiller la victoire. Quelques jours plus tard, une nouvelle défaite serrée contre les San Antonio Spurs, malgré un Jalen Green qui a cette fois pris les choses en main. Des pertes de balles qui coûtent cher en fin de match et un clair manque de rigueur. Des éléments à changer au plus vite pour ne pas finir avec un bilan comptable frustrant.

Indiana Pacers : Tyrese Haliburton est à côté de ses pompes

Depuis le All-Star Game 2024, Tyrese Haliburton n’est pas le même joueur, malgré du mieux en Playoffs. Sauf que, depuis le début de cette saison c’est encore pire. 12,3 points, 3,7 passes, 31,8% au tir et 20,0% de loin de moyenne, ce ne sont pas des statistiques dignes du standing ce cet excellent meneur de jeu. Le petit prince de l’Indiana doit se reprendre au plus vite pour ne pas faire plonger sa franchise après une saison aussi encourageante.

Los Angeles Clippers : Ivica Zubac candidat All-Star cette saison

James Harden, lorsqu’il était le franchise player a toujours eu le chic pour faire briller ses pivots. Le barbu est un roi du pick-and-roll et Clint Capela le remercie un petit peu chaque jour pour les caviars pendant des années. Le nouveau partenaire de James, c’est Ivica Zubac. Un joueur qui ne fait que progresser depuis ses débuts et qui tourne pour le moment à 22,7 points et 14,0 rebonds de moyenne. Et si c’était lui, le futur MIP ?

Los Angeles Lakers : JJ Redick est l’élu

Trois matchs, trois victoires et avec la manière ! Des succès face aux Timberwolves, aux Suns et aux Kings derrière un Anthony Davis en mode MVP, mais surtout de délicieux systèmes dessinés par le nouvel entraîneur. Dalton Knecht se régale avec des tirs ouverts toutes les trois possessions, D’Angelo Russell hallucine de se retrouver seul dans le corner et comme il y a LeBron James a la baguette, tout parait plus simple. Tout roule chez les Lakers après une semaine, et ce n’est pas une phrase qui a souvent été prononcée ces dernières années.

Memphis Grizzlies : Taylor Jenkins fait des rotations… étonnantes

Aucun joueur à plus de 28 minutes de moyenne, 12 au-delà des 17, Ja Morant à 25, … On critique trop souvent les coachs qui ne font pas souffler leurs stars, mais il y a des limites. C’est bien de vouloir arriver frais en Playoffs, mais encore faut-il y parvenir. La Conférence Ouest sera une jungle cette saison et il ne faudra pas laisser filer des matchs par crainte de sur-utilisation de ses meilleurs joueurs. Surtout que des joueurs de rotation comme Vince Williams Jr et GG Jackson n’ont pas lancé leurs saisons.

Miami Heat : Le sculpteur de la statue de Dwyane Wade était aveugle

Oui c’est gratuit et non on ne va pas développer.

Milwaukee Bucks : Doc Rivers ne tient pas son groupe

Doc Rivers l’a dit lui-même, le début de saison : “c’est de ma faute, je dois trouver des solutions.” Et nous, on ne voudrait surtout pas le contredire. Les Daims du Wisconsin sont peut-être la franchise la plus décevante de ce début de saison avec des défaites crades contre les Chicago Bulls et les Brooklyn Nets. Une fois c’est la défense qui lâche, l’autre, c’est l’attaque. Signe d’un groupe qui, pour le moment, semble ne pas savoir dans quel sens avancer.

Minnesota Timberwolves : Julius Randle va vite faire oublier KAT

Un match moyen suivi de deux belles réussites. Le résumé du début de saison des Minnesota Timberwolves et le même que celui de Julius Randle. Anthony Edwards a déclaré que les loups allaient s’adapter à lui et pas l’inverse, alors le J fait ce qu’il sait faire. 24,3 points de moyenne, 7,7 rebonds, 62,8 % au tir et 53,8% de loin, sur le papier, ce sont des statistiques pas loin d’être supérieures à celles de Karl-Anthony Towns la saison dernière … sur le papier.

New Orleans Pelicans : Brandon Ingram doit être prolongé illico presto

La question d’avant saison était de savoir si Brandon Ingram allait être prolongé ou pas par les Pelicans. Well, on en connaît un qui s’en care et se concentre sur le basket pour laisser le jeu parler à sa place. Un gros game winner sur la tête de son gendre Anfernee Simons, un premier match extrêmement complet et efficace face aux Bulls : si on peut avoir une saison de niveau All-Star avec enfin plus de 65 matchs joués, on signe tous les jours et la franchise devra le signer… tous les jours !

New York Knicks : tout va bien pour le shoot de Mikal Bridges

Pendant la première mi-temps face aux Boston Celtics, tout le monde s’est inquiété. L’ailier envoyait brique sur brique avec un geste peut conventionnel pouvant faire pleurer les amoureux d’esthétisme. Mais Mikal Bridges a rapidement redressé la bar, une deuxième mi-temps plutôt encourageante avant une belle prestation face aux Pacers. 8/12 au tir, 2/3 de loin … après tout, Shawn Marion était un bon shooteur.

Oklahoma City Thunder : la meilleure défense du 21e siècle

Isaiah Hartenstein n’a pas commencé sa saison et pourtant les adversaires du Thunder étouffent déjà. 95 points de moyenne encaissés lors des trois premiers matchs, et l’impression visuelle est encore plus sévère. Shai Gilgeous-Alexander ne délaisse pas cet aspect du jeu tandis que Luguentz Dort, Alex Caruso et Chet Holmgren confirment tous qu’ils font partie des tous meilleurs de la Ligue de ce côté de saison. Affronter OKC, c’est comme respirer dans un sac plastique, pas très vivifiant.

Orlando Magic : les Floridiens peuvent enfin shooter efficacement à trois points !

Alors que l’année dernière, le tir a longue distance était la principale faiblesse de Paolo Banchero et des siens, ils semblent vouloir y remédier cette saison. Pour le moment, Orlando est la huitième équipe qui tente le plus de tirs primés par match et est la septième avec le plus de réussite (39,4% de moyenne). L’arrivée de Kentavious Caldwell-Pope libère des espaces pour les autres et qu’est-ce que ce sera quand Jett Howard sera utilisé à sa juste valeur.

Philadelphia Sixers : Tyrese Maxey est le vrai leader de cette franchise

Oui, c’est le seul patron à avoir joué, mais est-ce qu’il ne faudrait pas s’y habituer ? Joel Embiid a déclaré qu’il ne jouerait pas les back-to-backs cette saison et qu’il serait ménagé, résultat, la Ligue a lancé une enquête. Pendant ce temps là, le T-Max est en Y et vient de prendre le jeu à son compte en envoyant 45 points contre les Indiana Pacers. Le genre de leader sur lequel on peut compter.

Phoenix Suns : Ryan Dunn doit être titulaire et pas Bradley Beal

La rencontre à laquelle n’a pas participé Bradley Beal a été la meilleure performance des Phoenix Suns. Ce n’est pas une attaque personnelle, mais la défense de Ryan Dunn sur Luka Doncic et Kyrie Irving a fait beaucoup du bien et semblait plus complémentaire aux profils de Kevin Durant et Devin Booker. Le rookie est excellent et Bradley Beal pourrait tout exploser, balle en main, en sortie de banc. Le changement définitif de Mike Budenholzer, c’est pour quand ?

SUNS / MAVS : RYAN DUNN, LE ROOKIE QUI COMPTE 🌞

Victoire des Suns hier contre le finaliste sortant. Tout n’a pas été parfait, mais un joueur a su se montrer à son avantage : Ryan Dunn. Comment ? Quels axes de progression ?

Portland Trail Blazers : Jerami Grant vaut bien 30 millions la saison

Les dents ont crissé au moment de la signature du contrat, mais en ce début de saison, Jerami Grant est peut-être bien … le franchise player des Blazers. 26,0 points de moyenne, personne ne l’a vu venir et personne ne l’imagine tenir cette cadence. S’il venait a y parvenir, peut-être que 30 millions de dollars, ce ne serait même plus assez. On n’y est pas !

Sacramento Kings : Signer DeMar DeRozan était une erreur

Le début de saison individuel du garçon est plus que satisfaisant, mais son équipe a commencé par deux défaites accrochées. Il était un des finalistes au trophée du Clutch Player of the Year la saison passée et même si sa qualité de mettre des tirs en fin de match s’est déjà confirmée en Californie, elle n’a pas suffit à faire basculer les rencontres. La défense collective n’est pas encore en place, la hiérarchie en attaque non plus et même s’il ne le mérite pas, le coupable idéal est déjà tout trouvé !

San Antonio Spurs : Chris Paul est la signature parfaite pour Victor Wembanyama

Le meneur n’avance plus, a du mal à scorer, se fait dépasser en défense, mais son jeu de passes est toujours bien présent. CP3 régale Victor Wembanyama depuis le début de la saison et spécialement dans les airs, ce que les autres joueurs d l’effectif n’étaient pas capables de faire l’année dernière. Rajoutez à cela l’expérience et le vice (comme le petit hook discret placé dans la mâchoire de Dillon Brooks lorsqu’il s’en est pris à Wemby) et ça vous donne le mentor idéal.

Toronto Raptors : L’infirmière des Raptors doit être augmentée cette hiver

RJ Barrett a l’épaule en vrac et n’a toujours pas joué un match. Bruce Brown a le genou en feu et doit rester en survêtement. Kelly Olynyk a le dos flingué et doit continuer à faire du rock sur le banc de touche. Même le rookie Ja’Kobe Walter a un pépin à l’épaule, donc début de carrière NBA repoussé. Et dès le premier match ? Immanuel Quickley se blesse au niveau du bassin ! Qu’on augmente tout de suite le budget pour le staff médical des Raptors, car y’a déjà beaucoup de pain sur la planche !

Utah Jazz : La pire équipe de toute la NBA

La première sortie de l’équipe cette saison, face aux Memphis Grizzlies n’a pas été ridicule, mais celle contre les Golden State Warriors (-41) était particulièrement inquiétante. Rajoutez à cela, le -38 face aux Blazers en pré-saison et le fait que, malgré la présence de 80% de l’effectif principal, l’équipe n’a pas brillé en Summer League et vous comprenez le constat. Oui Laura Markkanen est là, mais dans cette forte Conférence Ouest, ça ne suffira pas.

Washington Wizards : Bilal Coulibaly est le meilleur joueur de la franchise

Pour le premier match de la saison, le Clodoaldien a montré sa polyvalence et ses qualités de passeur, presque utilisé comme un Point Forward. Dans la deuxième match de la saison, le Clodoaldien a montré son agressivité et ses qualités de scoreur avec un career-high battu grâce à 23 points. Avec le début de saison catastrophique de Kyle Kuzma, est-ce que le nouveau patron du vestiaire ne s’appellerait pas Bilal Coulibaly ?