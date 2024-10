Cam Thomas peut-il finir meilleur scoreur de NBA cette saison ?

Le basketball, ce sport si facile quand on s’appelle Cam Thomas. La phrase paraît un peu folle, et pourtant. Sur les trois matchs joués par les Nets en ce début de saison, l’arrière est en feu total. C’est bien simple, Cam tourne pour le moment à 30,7 points de moyenne, le tout à des pourcentages ahurissants. Mais peut-il tenir la cadence sur le reste de la saison ?

T’es pas content ? Triplé. Si l’auteur original de cette citation n’est plus vraiment en odeur de sainteté dans son sport, force est de constater que celle-ci peut toujours être reprise à toutes les sauces. Tiens à la sauce Cam Thomas par exemple. En trois matchs, l’arrière des Nets a pondu trois masterclass sur le plan individuel. 36 pions contre les Hawks pour débuter, 24 ensuite contre le Magic, et enfin 32 dans la victoire face aux Bucks hier soir. On connaît ce genre de pyromane, et la réflexion “oui mais il joue dans une équipe naze donc il prend 40 tirs par match” pourrait paraître évidente, mais la réalité est un peu plus complexe que ça.

Les 3 premiers matchs de Cam Thomas ?

36 points

24 points

32 points

Il va tourner à 30 points par match et personne sera étonné.

C’est un seau = he’s a bucket 🪣

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Oui, Cam Thomas prend beaucoup de shoots, c’est un fait. Pour le moment, le numéro 24 est le sixième joueur de la ligue qui a tenté le plus de tirs – 65 au total – devant des stars comme Kevin Durant, Luka Doncic ou encore Jayson Tatum. Mais malgré ce volume, il faut reconnaître que l’arrière est ce qu’on peut appeler un scoreur, un finisseur, un get bucket, bref appelez-le comme vous voulez. En termes de pourcentage aussi, CT culmine dans le haut du panier. C’est bien simple, on parle ici d’un garçon qui toque, pour l’instant, à la porte du fameux club des 50-40-90. Visez plutôt.

Sur les 3 premiers matchs de la saison, Thomas tourne à 46% de loin (pour 8,7 tentatives par match), 48% au total, et 90% aux lancers francs, le tout en 34 minutes sur le parquet chaque soir. Franchement très propre. Au-delà des stats qui font mal à la tête, c’est aussi l’impression visuelle que l’on retient. En fait, l’arrière des Nets peut scorer d’à peu près n’importe où sur le terrain. Dans la peinture ou de loin, Cameron est dans son jardin. Avec ses 30,7 points de moyenne, il est actuellement le septième joueur de la ligue en termes de points par match. Mais va-t-il vraiment pouvoir tenir ce rythme ?

Les fans des Nets ne nous contredirons probablement pas : Brooklyn ne dispose pas de pléthore d’options lorsqu’il s’agit de faire rentre le ballon dans le cercle de manière régulière. Dennis Schröder peut faire un peu de bien, l’autre Cam, Johnson, n’est pas maladroit non plus, mais aucun n’est un attaquant de la trempe de Cam Tom. Ces facilités offensives, l’arrière les a montrées dès son arrivée en NBA. La saison dernière, il tournait déjà à plus de 22 points par match et dans une équipe a priori un poil plus compétitive. Mikal Bridges parti, Cam Thomas devrait récupérer encore plus de ticket shoots.

De quoi boucler la saison régulière tout en haut du classement des meilleurs scoreurs de la ligue ? C’est en tout cas une take qui a fait pas mal de bruit chez nos voisins américains. Si le chemin est encore très long, l’arrière a déjà prouvé qu’il était un joueur élite offensivement. Chez des Nets qui ne joueront a priori pas grand-chose, Cam devrait continuer d’avoir les clés du camion. Désormais, à lui d’être régulier et peu blessé s’il veut espérer gratter un trophée individuel en fin de saison.

Source texte : StatMuse