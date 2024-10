Le Thunder sur les bases d’une saison historique en défense ?

Troisième victoire en trois matchs pour le Thunder cette nuit et un succès qui repose une fois de plus sur une excellente assise défensive. Meilleure défense de NBA après trois matchs, OKC part sur des bases historiques dans sa moitié de terrain. La franchise de Shai Gilgeous-Alexander, une forteresse imprenable ?

Déjà excellent sur le plan défensif l’an passé, le Thunder va-t-il terroriser tous les scoreurs du pays cette saison ? On n’en est pas encore là mais le premier échantillon est extrêmement impressionnant. Sur les trois matchs de l’exercice 2024-25, OKC n’a concédé que 95 points en moyenne. C’est la seule équipe de NBA à être sous les 100 points encaissés. Dans une époque où l’attaque semble avoir le pouvoir, avec des scores fleuves de tous les côtés, c’est à souligner.

Plus impressionnant encore, le Thunder a un defensive rating de 90,4. En clair, OKC encaisse 0,9 point par possession en ce moment. Selon StatMuse, ce serait tout simplement le meilleur defensive rating all-time, si la saison s’arrêtait aujourd’hui !

OKC a montré sa capacité à étouffer son adversaire. Cette nuit, Trae Young en a bien bavé. Si le dégarni a envoyé 24 points et 8 passes, il a aussi perdu 10 ballons ! Avec Cason Wallace, Lu Dort ou encore Shai Gilgeous-Alexander pour se relayer sur lui, le meneur All-Star n’a tout simplement aucun moment de repos. Si certains coachs se mettent à trembler en voyant un cadre défensif sortir du terrain, Mark Daigneault n’a pas ce souci. En effet, le coach peut compter sur un effectif à la fois profond en défenseurs et avec plusieurs profils qui lui offrent de la polyvalence. On n’a pas du tout peur de switcher du côté du Thunder.

Dans son monde sur cette première semaine de compétition, Chet Holmgren est aussi en grande partie responsable de ce niveau impressionnant en défense. Le rival de Wemby semble avoir franchi un nouveau palier cet été. Sa moyenne de rebonds est passée de 8 à 13 ! Et alors qu’il tournait à 2,3 contres de moyenne l’an passé, il est déjà à 4 bâches par match sur ce début de saison. Une licorne qui ne laisse rien passer et qui a une très bonne tête de Défenseur de l’année, comme le montre notamment son defensive rating (82,7 !). En comparaison, Rudy Gobert avait un defensive rating de 104 la saison passée, lorsqu’il a été couronné DPOY 2024. Un monstre défensif !

On peut d’ailleurs souligner que le Thunder n’a même pas toutes ses armes à disposition puisqu’Isaiah Hartenstein, arrivé cet été en provenance des Knicks, est toujours sur la touche à cause d’une blessure. De quoi renforcer la raquette et rendre l’accès au cercle encore plus difficile pour les adversaires.

Et puis ce n’est pas comme si OKC avait affronté des équipes sans armes offensives. Aller cadenasser les Nuggets (et Nikola Jokic) chez eux, c’est fort. Atlanta a toujours été connue pour son attaque et même les Bulls ne sont pas démunis en scoreurs. Le prochain match devrait d’ailleurs être un test intéressant avec la réception des San Antonio Spurs et Victor Wembanyama. Il va falloir tout le génie du Français pour percer un tel rempart défensif.

