Nouveau venu à OKC, Isaiah Hartenstein s’est fracturé la main gauche et devrait connaître au moins cinq semaines d’absence.

Après avoir été relativement épargné par les blessures toute la saison dernière, c’est une mauvaise nouvelle qui s’abat sur le Thunder avec le pépin de l’ex-joueur des Knicks qui sera absent pour les premiers matchs de la saison régulière.

Selon Shams Charania, Isaiah Hartenstein s’est fracturé la main gauche lors de la deuxième période du match de pré-saison face aux Nuggets.

Thunder say Isaiah Hartenstein suffered a small, non-displaced fracture in his left hand in Tuesday’s preseason game in Denver and will be re-evaluated in five-to-six weeks.

Le pivot sera indisponible pendant cinq à six semaines, minimum. En clair, il n’est pas du tout certain que la nouvelle recrue d’OKC ne foule un parquet NBA avant le mois de décembre.

C’est un coup dur pour le secteur intérieur de la bande à Shai Gilgeous-Alexander, mais l’effectif est assez profond pour trouver des solutions et minimiser l’absence de Hartenstein. Bref, ce n’est pas cette blessure qui va empêcher le Thunder de prétendre rouler sur l’Ouest.

Pour répondre à la question d’Alex posée dans la preview du Thunder, un backflip raté est bel et bien synonyme d’un karma immédiat pour la franchise en question.

Espérons qu’Isaiah Hartenstein fasse son retour au plus vite sur les parquets NBA pour qu’on puisse constater le terrifiante armada d’Oklahoma City à 100%. En son absence, certains joueurs vont pouvoir se montrer. Et pourquoi pas Ousmane Dieng ? Le Français bénéficie d’une belle opportunité pour exprimer tous ses talents et se faire une place sérieuse dans la rotation de Mark Daigneault, car le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres.

