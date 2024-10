Là voilà la belle histoire de cette première liste de Frédéric Fauthoux. Jonathan Jeanne ancien grand espoir du basket-ball français freiné par le syndrome de Marfan juste avant sa Draft, a été sélectionné en tant que partenaire d’entraînement.

2017, date à laquelle la carrière de Jonathan Jeanne a basculé. Celui qui était attendu au Premier Tour de la Draft se voit dans l’obligation de renoncer après la détection du Syndrome de Marfan. Une maladie définie par Frank Pessler, médecin reconnu comme : “héréditaire, rare, du tissu conjonctif qui provoque des anomalies oculaires, osseuses, cardiaques, vasculaires, pulmonaires et au niveau du système nerveux central.” En novembre de la même année, celui qui évoluait alors à Nancy est même déclaré inapte à la pratique du sport professionnel.

Huit mois plus tard il est autorisé à reprendre et retrouve les parquets en Espagne puis au Danemark. Désormais, l’intérieur guadeloupéen évolue à Poitiers en deuxième division française et a été appelé par Frédéric Fauthoux en tant que partenaire d’entraînement de l’Équipe de France.

Il y aura trois partenaires d’entraînement lors de cette fenêtre : Mohamed Diawara, Noah Penda et … Jonathan Jeanne.

Magnifique histoire pour l’ancien espoir du basket-ball français après ses problèmes de santé 🙏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2024

Lors d’une conférence de presse en visio à laquelle TrashTalk a assisté, le nouveau sélectionneur a expliqué son choix :

“On connaît l’histoire de Jonathan, qui a eu énormément de malchance par rapport à son parcours sportif et de santé. C’était un très grand espoir du basketball français mais son élan a été coupé. Ça fait quelques années qu’il retrouve les terrains et on en est très heureux pour lui. On voulait montrer qu’on s’intéresse à tout le monde et à tous les niveaux. On ne s’intéresse pas qu’à cette fenêtre on veut le faire venir pour parler avec lui, voir comment il vit sa résurrection, même si c’est un grand mot, et on veut le voir se confronter à des joueurs qu’il n’a plus l’habitude d’affronter.”

Cette saison, Jonathan Jeanne tourne à 14,5 points et 10,3 rebonds en un petit peu moins de 25 minutes de moyenne sur les parquets. En Bleu, il va pouvoir côtoyer les nouveaux espoirs du basket-ball tricolore, Nolan Traoré et Noa Essengue, leur partager ses conseils et son expérience.