Après la nomination il y a quelques semaines de Frédéric Fauthoux à la tête de l’Équipe de France, on attendait désormais la fameuse “première” liste du nouveau sélectionneur. La liste est tombée cet après-midi, la voici !

On savait qu’elle ne ressemblerait pas à la première liste de Laurent Blanc en 2010, légendaire, mais on savait tout de même qu’il y aurait quelques nouvelles têtes.

En effet, les deux matchs de qualification pour l’Euro 2025 face à Chypre (à Nicosie le 21 novembre et à Poitiers quatre jours plus tard) se joueront dans le cadre des “fenêtres internationales”, laps de temps durant lesquels les sélectionneurs ne peuvent compter ni sur leurs joueurs NBA, ni sur leurs joueurs d’Euroleague. C’est le cas également pour la sélection chypriote… mais toute l’année, petite punchline gentillette. Des Chypriotes qui ont d’ailleurs pris deux pilules en février dernier face à la Bosnie et la Croatie, deux nations que la France a battues, ça c’est juste pour dire que le doute ne sera pas permis dans un mois, peu importe le groupe en place.

Magnifique transition, car quel est donc ce groupe ? Allez hop, balancez les noms de ceux qui mouilleront le maillot pour la mère patrie, cent jours après une merveilleuse médaille olympique que personne n’a oublié :

La première liste de Coach Fauthoux 🇫🇷

12 Bleus sont convoqués pour les prochains matchs de qualifications à l’@EuroBasket 2025 face à Chypre en novembre prochain 👊

Le communiqué officiel 👉 https://t.co/LkKIterSzF#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/EiPdI8poWI

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) October 17, 2024

Nolan Traoré et Noa Essengue, tous deux annoncés dans les hauteurs de la Draft 2025, sont présents pour la première fois avec les A, tout comme Jean-Marc Pansa (JL Bourg), Adam Mokoka (Cluj) et Brice Dessert (Strasbourg). Nicolas Lang et Paul Lacombe amèneront toute leur expérience alors que Andrew Albicy sera le seul médaillé olympique de cette première bande, Amine Noua, Yoan Makoundou et Hugo Benitez sont de retour en sélection et parait-il qu’Axel Bouteille a de la bouteille. A noter également que Noah Penda, Mohamed Diawara et Jonathan Jeanne seront partenaires d’entrainement sur cette fenêtre.

“L’objectif de cette fenêtre c’est aussi d’anticiper l’avenir et on a essayé de voir des joueurs qui performent déjà malgré leurs très jeunes âges.” – Frédéric Fauthoux

Du neuf, du vieux, de l’original, du bressan. Voilà pour cette première liste “bleu à la sauce béarnaise”. Et comme cette dernière phrase, tout ça donne très faim !