Preview des Milwaukee Bucks – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Ce sont les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo qui passent sur notre radar, en quête de jours meilleurs après une saison décevante. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Daims !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Une saison tumultueuse pour les Milwaukee Bucks, c’est le moins que l’on puisse dire. Une année de transition agitée, que les Bucks ont démarré sans Mike Bundenholzer, le coach qui les a menés jusqu’au titre en 2021. Il y eut également la greffe Damian Lillard qui mit du temps à bien prendre, les conséquences défensives du départ de Jrue Holiday à gérer et forcément, le renvoi du nouveau coach Adrian Griffin en cours de saison.

Un limogeage en règle qui pris tout le monde de court. Les Bucks n’étaient pas sur le début de saison du siècle, mais ils étaient encore au contact des Celtics avec un bilan de 30 victoires pour 13 défaites. Surtout que la relève ne fut prise par nul autre que… Doc Rivers. L’ancien coach des 76ers à la réputation de plus en plus bancale. D’un bilan à 70% de victoires avec monsieur Griffin, les Bucks passèrent à 47% de wins avec le vieux Glenn.

Arrivés en Playoffs avec le troisième seed de l’Est, les Bucks sont tombés sur leurs rivaux de l’Indiana, qui les avaient bien enquiquinés tout au long de la saison et notamment en play-in tournament. Les Pacers qui s’étaient pris une avalanche de 64 points de Giannis Antetokounmpo sur la régulière n’eurent pas à défendre le Grec, puisqu’un pépin musculaire survenu trois matchs avant les Playoffs l’empêcha de participer au premier tour. Avec en plus un Damian Lillard qui rate des matchs pour blessure, Khris Middleton avait beau se démener comme un diable, l’effectif vieillissant des Bucks s’inclina en six matchs contre les fermiers. Que de regrets pour Milwaukee, qui enchaînèrent donc une deuxième post-season avec un Giannis blessé, malgré le fait que le Greek Freak venait peut-être de réaliser l’une de ses deux meilleures saison régulière en carrière.

Le marché de l’été

Ils partent : Malik Beasley, TyTy Washington Jr., Jaylin Galloway, Patrick Beverley, Thanasis Antetokounmpo, Jae Crowder, Danilo Gallinari

Malik Beasley, TyTy Washington Jr., Jaylin Galloway, Patrick Beverley, Thanasis Antetokounmpo, Jae Crowder, Danilo Gallinari Ils prolongent : la mascotte ?

la mascotte ? Ils arrivent : Tyler Smith, AJ Johnson, Liam Robbins, Delon Wright, Taurean Prince, Terence Davis, Alex Akinjo, Stanley Umude, Gary Trent Jr., Anzejs Pasecnics

Trois joueurs signés pour un an, deux two-way contracts ajoutés, deux rookies drafté hors du top 20 et un total de 0 (zéro) prolongation de signé, Jon Horst a passé l’été à jouer à Temple Run sur son téléphone au lieu de passer des coups de fil. Bon, soyons honnêtes, avec deux des plus gros contrats de la NBA, les Bucks n’ont pas la flexibilité du siècle. Cela dit, bon nombre de cadres (Khris Middleton, Brook Lopez, Bobby Portis, Pat Connaughton) n’ont plus qu’un an de contrat garantis. Autant dire que ça craint un peu quand on sait que Milwaukee ne s’est pas spécialement renforcé cet l’été.

Les Daims n’ont pas non plus perdus de joueurs majeurs à l’inter-saison, mais les signatures se sont révélées décevantes, et on a vraiment du mal à voir de l’amélioration par rapport à l’année précédente.

Le roster 2024-25 des Milwaukee Bucks

Meneurs : Damian Lillard , Delon Wright, Ryan Rollins (two-way)

: , Delon Wright, Ryan Rollins (two-way) Arrières : Gary Trent Jr. , A.J. Green, Andre Jackson Jr., MarJon Beauchamp, Stanley Umude (two-way), AJ Johnson

: , A.J. Green, Andre Jackson Jr., MarJon Beauchamp, Stanley Umude (two-way), AJ Johnson Ailiers : Khris Middleton, Pat Connaughton, Chris Livingston

: Pat Connaughton, Chris Livingston Ailiers-forts : Giannis Antetokounmpo , Bobby Portis, Taurean Prince, Tyler Smith

: , Bobby Portis, Taurean Prince, Tyler Smith Pivots : Brook Lopez, Anzejs Pasecnics (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Eh bien ça manque de profondeur sur les lignes arrières tout ça ! Non seulement Gary Trent Jr. semble être un peu sur le déclin, mais l’ancien de Toronto n’a pas grand monde derrière lui dans la rotation. Pour ce qui est de la mène, même cas de figure. On aime beaucoup Delon Wright (pas spécialement, en réalité) mais ça risque de faire un peu court pour porter la balle quand Dame sortira souffler.

Sur les ailes, pas de soucis, il y a de la profondeur et du talent, ce sera sûrement encore une fois le poste d’ailier fort qui fera la force des Bucks quand bien même Bobby Portis a perdu de sa superbe, il reste un joueur fiable quand on a besoin de lui. Au poste de pivot en revanche, inquiétude également. Brolo n’est plus du tout tout jeune, et il n’y a pas grand monde derrière lui pour assurer la peinture. L’occasion pour Giannis de se réessayer au poste 5 par séquences ? Après tout, pourquoi pas.

Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Khris Middleton.

On prend les mêmes et on recommence. On ne vous présente plus Giannis Antetokounmpo en Fantasy League évidemment. Vous avez besoin de 59 points un soir, vous pickez Giannis contre une raquette average, paf, vous en avez plus de 60. Pour ce qui est de Damian Lillard, on en attend un peu plus que l’année passée, même si les coups de chaud de Dame passent rarement inaperçus dans un score TTFL. Khris Middleton, s’il reste au niveau formidable qui était le sien sur les Playoffs sera aussi un pick extrêmement fiable au cours de la saison.

Infirmerie : le point sur les blessures

On relève un bobo à la cheville pour Khris Middleton, même chose dans une moindre mesure pour Stanley Umude ainsi qu’un micro souci au doigt pour Andre Jackson Jr. En dehors de ça, rien de bien sérieux. Giannis Antetokounmpo a été très convaincant lors des Jeux olympiques de Paris pour nous montrer que sa blessure était de l’histoire ancienne. L’enjeu des Bucks, il est là pour la saison à venir. Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Khris Middleton et Brook Lopez en pleine santé en même temps, et les merveilles pourront se produire.

Quels objectifs cette saison ?

Les hauteurs de l’Est sont de plus en plus inaccessibles. Avec un effectif vieillissant, pas vraiment amélioré à l’été, mené par un coach en lequel nous n’avons pas une once de confiance, compliqué de pronostiquer une issue de saison des Bucks qui leur serait favorable. Et oui, même avec un joueur all-time de chez all-time, un des meilleurs shooteurs all-time, un scoreur élite et un protecteur de cercle de haut niveau. Pour autant, même s’ils arrivent encore diminués au bout de l’exercice, les Bucks se doivent de passer un tour de Playoffs au vu de leur niveau de talent et d’expérience. Comme dit dans la section précédente, l’aspect santé sera le facteur clé de la saison. Un quatuor des Daims en pleine santé en même temps, avec l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs et les Bucks seront contenders au titre. C’est aussi simple que ça.

Dans une conférence Est où les Boston Celtics règnent plus que jamais, avec des New York Knicks menaçants et des 76ers armés jusqu’aux dents de la mène au frontcourt, les Bucks ne sont pas favoris pour arriver dans le trio de tête. Pour autant, le reste de l’Est n’est pas aussi dense, c’est pourquoi les Bucks peuvent viser l’avantage du premier tour aux Playoffs. Passer au moins un tour, cela doit être l’objectif minimum pour les Daims.

Le pronostic du rédacteur

48 victoires – 34 défaites Une légère baisse de victoires liée à un effectif vieillissant et à un coach bien dégueu est à prévoir. Malgré tout, les Bucks ont la chance de jouer dans la Conférence de tous les possibles, la très abordable Conférence Est dont le ventre mou commence dès la quatrième position. On compte donc sur le duo Giannis – Dame pour avoir bossé ensemble cet été car ce n’est pas à coups d’ajustements tactiques que les Bucks gagneront des matchs cette saison. On a l’impression d’avoir vu quelques progrès du Freak au niveau du shoot aux Jeux. Qui sait, avec un Dame à la forme retrouvée, ces Daims pourront faire de grandes choses à l’Est. Le trio de tête semble certes inaccessible, mais les Bucks peuvent et doivent au moins s’imposer comme les maîtres du reste de l’Est.