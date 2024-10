Damian Lillard va-t-il enfin montrer sa meilleure version aux Bucks ?

Transféré en début de saison 2023-24 aux Milwaukee Bucks, Damian Lillard n’a pas convaincu pleinement les observateurs pour ses débuts dans le Wisconsin. Pour répondre aux ambitions de titre de sa franchise, le meneur va devoir relever la tête et faire mieux.

Damian Lillard, une première année compliquée à tous les niveaux

De notre canapé, un transfert NBA semble comme un jeu vidéo. On change juste le maillot et l’équipe mais le joueur est le même que celui qu’on connaissait. Dans la réalité, c’est un poil différent car il y a l’aspect humain qui entre en jeu.

Pour Damian Lillard, cet élément a été déterminant pour sa première saison à Milwaukee. Après 11 saisons chez les Blazers, son équipe de cœur, Dame D.O.L.L.A. a finalement quitté Portland fin septembre 2023 (après de multiples rumeurs avec le Miami Heat), une franchise où il était la superstar et une légende. Forcément, ce n’est pas un départ anodin dans la tête du joueur.

Qui dit nouvelle franchise, dit adaptation. Cela se ressent sur le terrain puisque Lillard a dû apprendre à ne plus être la première option, avec Giannis Antetokounmpo en patron des Bucks. Il a aussi fallu faire avec un staff qui a bougé au cours de la saison (Adrian Griffin puis Doc Rivers). Hors des terrains, sa nouvelle vie a été encore plus délicate puisque Lillard a dû gérer son divorce et l’éloignement avec ses enfants, restés dans l’Oregon. Pas la porte à côté du Wisconsin pour ceux qui veulent regarder une carte.

Un autre élément qui n’a été mentionné que tardivement est la forme physique de Lillard. Doc Rivers l’indiquait à Bill Simmons en fin de saison, son meneur ne s’est pas senti en forme de toute l’année. La raison ? Une préparation physique insuffisante l’été dernier par peur de se blesser et donc de faire échouer son transfert.

“Il savait qu’il allait être échangé. Alors il m’a dit : ‘Tu sais, j’ai fait un peu de course à pied. J’ai fait quelques tirs tout seul dans le gymnase. Mais je n’ai pas du tout travaillé’ … Il a été honnête, et c’est l’une des raisons pour lesquelles on l’aime. Il a dit : ‘C’est la pire forme que j’ai jamais eue'”. – Doc Rivers au sujet de Damian Lillard

Problème de forme, problèmes dans la vie perso, adaptation à une nouvelle équipe… Cela fait beaucoup de challenges à relever pour un joueur qui était scruté de près. Il faut dire qu’il a été recruté pour remplacer Jrue Holiday et forcément la réussite de Mr Vacances aux Celtics alourdit encore un peu plus la pression sur les épaules de Dame. Alors que des Bucks amoindris sortaient au premier tour des Playoffs (avec un Lillard qui s’est blessé), les Celtics étaient eux champions NBA. Pas quelque chose sur lequel Lillard a le contrôle mais un élément à garder en tête.

Dame Dolla attendu au tournant et prêt pour le challenge

Au moment de la reprise, Damian Lillard ne s’est pas caché concernant ses débuts aux Bucks. Le meneur a carrément parlé de la saison “la plus difficile” de sa carrière NBA. Le meneur peut néanmoins compter sur plusieurs éléments pour aller mieux.

Il a enfin pu bénéficier d’une préparation optimale en amont de la saison, ses automatismes avec Giannis Antetokounmpo et les autres Bucks devraient être bien plus en place. Il a aussi retrouvé un visage familier cet été avec Gary Trent Jr., tout juste arrivé à Milwaukee, un joueur avec qui il a joué plusieurs saisons aux Blazers.

Les attentes pour 2025 sont intrigantes pour Lillard. Malgré 24 points et 7 passes de moyenne, les fans ont été déçus de son rendement chez les Bucks. A quoi faut-il s’attendre s’il revient à sa meilleure version ? Milwaukee aura certainement de meilleures chances de figurer dans le Top 3 à l’Est. Voilà ce que disait le joueur au Milwaukee Sentinel en août dernier.

“Mais pendant la majeure partie de la saison, j’ai continué à marquer environ 26 points en moyenne. Si vous y réfléchissez bien, à quel niveau me situez-vous si je marque 26 points et fais 7 passes décisives en moyenne alors que je ne me sens pas très bien ? J’ai traversé beaucoup de choses. C’est la vérité.” “En ce qui me concerne, je comprends. Cela va être ma 13e saison. Les gens se lassent de ce qui est constant, vous savez ? Et je comprends aussi que je n’étais pas la meilleure version de moi-même. Mais j’étais là et j’ai été productif. Nous étions Top 3. Même Top 2 pendant presque toute la saison, jusqu’au dernier match. Mais je comprends.”

Des critiques qui vont sans doute nous donner un Lillard revanchard et désireux de prouver sa valeur à la rentrée. Du côté de Milwaukee, on n’attend rien de moins pour venir chatouiller les Celtics au sommet de la Conférence Est.

Sources texte : Milwaukee Sentinel / Bill Simmons Podcast