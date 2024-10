Salaires des Milwaukee Bucks – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Milwaukee Bucks !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Milwaukee Bucks

Source tableau : HispanosNBA.com

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Dommage pour les Milwaukee Bucks, les comptes sont dans le rouge. La franchise du Wisconsin a légèrement dépassé le seuil du Second Apron et se retrouve désormais avec de nombreuses limitations.

Le bon point c’est que tant que Giannis Antetokounmpo est dans l’effectif, ils ont une réelle chance de titre. Et la deuxième année avec Damian Lillard ne peut (logiquement) que mieux se passer que la première.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Damian Lillard

Giannis Antetokounmpo

AJ Johnson

Tyler Smith

Les deux superstars de l’effectif – Giannis et Lillard – sont verrouillées avec des salaires dans le Top 13 des plus gros de la Ligue. Il faudra néanmoins les entourer correctement car peu de joueurs sont sous contrat pour la saison 2025-26 (Brook Lopez arrive notamment à la fin de son deal). On note tout de même que Khris Middleton possède une Player Option à près de 35 millions de dollars pour 2025-26 (qu’il prendra sûrement). Bobby Portis et Pat Connaughton pourront aussi décider de leur avenir dans un an.

Trois joueurs à surveiller cette saison :