La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, on file dans le Wisconsin pour parler des Milwaukee Bucks.

Depuis le titre de 2021, les Milwaukee Bucks semblent avoir du mal à retrouver leur meilleur niveau. Entre les blessures plus ou moins grandes de Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo et le trade (pour le moment perdant) entre Damian Lillard et Jrue Holiday, les Daims n’arrivent plus à se rapprocher des Finales NBA. Doc Rivers a été engagé en cours de saison dernière mais son arrivée n’a provoqué aucun électrochoc. Objectif pour 2025 ? Une défense qui retrouve toute sa solidité et Damian Lillard qui récupère son plus beau lance-flamme pour assister comme il se doit Giannis. Il faudra au moins ça pour avoir une étiquette de vrai outsider à l’Est.