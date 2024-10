Il existe de ces joueurs qui disparaissent presque aussi vite qu’ils sont arrivés. Des étoiles filantes, venues apporter quelques années de bonheur à la NBA, avant de se volatiliser on ne sait trop où. Montrezl Harrell fait partie de cette catégorie. Sixième homme de l’année en 2020, le pivot a ensuite semblé s’évaporer lentement. Mais bonne nouvelle, TrashTalk l’a retrouvé.

Bon, en vrai bas les masques, on n’a pas eu à chercher beaucoup, puisque “Trez” n’a pas non plus complètement disparu de la circulation. En fait, le pivot fait aujourd’hui les beaux jours des Adelaide 36ers, une équipe de NBL, la ligue de basket australienne. Débarqué au pays des kangourous en tant que pigiste médical le mois dernier, le sixième homme de l’année 2020 comptait se servir de cette expérience pour se préparer en cas de coup de fil d’une équipe NBA. Toutefois, soit aucune franchise ne s’est montré intéressée, soit Trez a oublié de désactiver le mode avion. Toujours est-il que le téléphone n’a pas sonné.

Pas de quoi perturber la grosse boule d’énergie, puisque Harrell a finalement décidé de finir la saison en Australie. Il faut dire que le pivot s’éclate là-bas. En six matchs disputés sous les couleurs de 36ers, l’intérieur tourne à 15,7 points, 10,3 rebonds et 1,0 contre par match. Des stats qui ne sont pas sans rappeler celles de ses plus belles années dans la Grande Ligue. En plus, son équipe reste actuellement sur trois victoires consécutives. La vie de roi, quoi.

Montrezl Harrell has agreed to a deal for the rest of the season with the Adelaide 36ers, agent Darrell Comer of @_tandemse told @hoopshype. The former NBA Sixth Man of the Year has become an NBL standout, averaging 15.7 points on 55.6% shooting, 10.3 boards and 1 block at age 30 pic.twitter.com/3o2ZO6cUxs

— Michael Scotto (@MikeAScotto) October 16, 2024

Mais si “Monsta” se régale du côté du Down Under, il faut se rappeler que les choses n’ont pas toujours été faciles pour lui, notamment en NBA. Depuis son titre de 6e homme, Montrezl Harrell peine à trouver de la stabilité. Bien que son profil d’energizer soit un régal pour les fans et ses coéquipiers, il n’est jamais vraiment parvenu à adapter son jeu à l’ère moderne. Pour un pivot de 2 mètres qui ne shoot pas et n’est pas un spécialiste de la défense, difficile de devenir une rotation fiable lorsque les Playoffs pointent le bout de leur nez. D’ailleurs, son aventure dans la Grande Ligue ne s’était pas forcément bien terminée, puisque les Sixers l’avaient coupé en octobre 2023 alors que Montrezl venait de se blesser gravement au genou.

M’enfin, tout ça appartient au passé et Trez semble avoir bien rebondi depuis. Une chouette nouvelle, pour un joueur au profil unique, et que la NBA n’oubliera pas.

