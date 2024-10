La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction les forêts du Wisconsin aujourd’hui pour parler des Milwaukee Bucks !

#Les bons plans annoncés : Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard

Si vous cherchez l’un des meilleurs joueurs à prendre en TTFL, il porte des bois sur la tête et un maillot vert. Candidat MVP chaque saison et monstre des raquettes, Giannis Antetokounmpo est un pick premium parmi les premium. L’assurance de claquer des 30/15 quasiment chaque soir, avec une grosse efficacité et du lancer à tout va. Un garçon qui peut aller chercher les 70 points en TrashTalk Fantasy League et plusieurs fois par saison. Derrière lui, on garde Damian Lillard dans un coin de la tête, lui qui peut aussi sortir le lance-flamme à coups de 3-points. Khris Middleton est une option à considérer uniquement en cas de forfait des deux premiers cités, comme Brook Lopez.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Giannis Antetokounmpo : 54,1 points

Damian Lillard : 35,1 points

Khris Middleton : 24,2 points

Aujourd’hui nous prenons la direction de la région des grands lacs pour retrouver les capreolinés (oui c’est pour éviter de répéter les cervidés) de Milwaukee. #30previewsTTFL pic.twitter.com/De1LZpWdrr

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) October 17, 2024