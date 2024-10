Maintenant qu’on s’intéresse à la saison des Milwaukee Bucks, comment ne pas choisir Giannis Antetokounmpo en tant que joueur qui va nous faire cliquer sur les Daims ? Blessé en Playoffs ces deux dernières années, le Greek Freak a plus que jamais l’occasion de remettre les choses au clair dans la NBA.

Ce n’est pas qu’on le prend pour acquis. C’est surtout qu’on commence à avoir l’habitude. Les Bucks vont finir l’année avec plus de victoires que de défaites. Giannis Antetokounmpo fera partie de la All-NBA First Team avec un gros 30-10 de moyenne. Giannis Antetokounmpo va être titulaire du All-Star Game pour la neuvième saison consécutive. Parce qu’après tout, c’est normal. Peut-on en attendre moins du Shaq des temps modernes ? Non. Bien sûr que non.

Les défenses vont devoir s’amuser à défendre sur un tank de 2m11 lancé à pleine vitesse, avec des capacités de finition de maboul. Les attaques vont subir l’un des meilleurs défenseurs en aide de l’histoire de la NBA, qui envoie deux stocks (steals + blocks) par soir sans sourciller. Si cela ne suffit pas pour faire cliquer sur une équipe…

C’est la deuxième année du projet Damian Lillard – Giannis Antetokounmpo. Même si le duo sera limité par un coach qui gagne en incompétence avec les années, quelque chose nous dit que cet alliage de précision et de force brute va passer un cap cette saison, sous l’impulsion d’un Giannis qui brille par son leadership et sa détermination. Comptez sur nous pour garder un œil sur le Grec et sur les matchs des Bucks tout au long de la saison.