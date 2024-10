Les highlights de Damian Lillard en 2023-24

On prend la direction du Wisconsin aujourd’hui, où Damian Lillard et les Milwaukee Bucks vont tenter de reprendre le contrôle de la Conférence Est. Pour cela, il faudra un Dame D.O.L.L.A. prêt à prendre feu et à sortir la montre tous les soirs.

Un an après son arrivée en provenance de Portland, le constat est “moyen” pour Damian Lillard. Individuellement, le meneur a alterné le bon et le moins bon, même si ses chiffres restent très corrects globalement (24 points, 7 passes, 4 rebonds de moyenne).

Entre une acclimatation à une nouvelle ville et à une nouvelle équipe, sans compter les problèmes personnels à gérer à côté (divorce), Lillard a eu besoin de temps pour vraiment s’habituer aux Bucks. Il y a aussi l’instabilité sur place, avec deux coachs sur une même année. En fin de saison, Doc Rivers avait notamment expliqué que son joueur avait cherché sa meilleure forme physique toute l’année, lui qui n’avait pas pu se préparer de manière optimale à cause de son trade de fin septembre 2023.

12 mois plus tard, Lillard a toutes les clefs en main pour réaliser une saison solide. Il est désormais pleinement coutumier du jeu de ses coéquipiers, il va pouvoir faire un camp d’entraînement sans drama et avec la simple envie de se préparer. De quoi espérer quelques beaux cartons offensifs à coups de 3-points en 2025. C’est l’heure du Dame Time à Milwaukee.