Giannis Antetokounmpo a déjà tout connu avec les Bucks, avec comme point d’orgue le titre NBA remporté en 2021 face aux Suns. Malheureusement, depuis ce jour, c’est le désert dans l’armoire à trophées du Greek Freak, individuellement comme collectivement, et rien n’indique que les choses vont forcément changer dans l’immédiat. Au point d’épuiser son capital patience ?

Deux éliminations consécutives au premier tour des Playoffs, voilà ce qu’ont “accompli” les Bucks lors des deux dernières saisons. La franchise n’est par ailleurs jamais allée plus loin que les demi-finales de conférence depuis qu’elle a remporté le deuxième championnat de son histoire en 2021. Les Daims sont tombés face aux Pacers (et aux blessures) cette année, tandis qu’en 2023, ils ont subi la loi d’un Heat valeureux, qui s’est hissé jusqu’aux Finales NBA malgré son statut de tête de série numéro 8. C’est peu, très peu, trop peu, pour une équipe aussi ambitieuse avec un franchise player comme Giannis Antetokounmpo qui a tant envie de gagner.

Pourtant, ses dirigeants ont tout tenté pour lui ramener des joueurs capables de l’aider à réitérer la performance d’il y a trois saisons. Damian Lillard est arrivé à Milwaukee la saison dernière en échange de Jrue Holiday, entre autres. Malheureusement, si le talent et la complémentarité sur le papier sont évidents, l’alchimie entre les deux hommes, et plus largement avec le reste de l’effectif, n’a pas encore vraiment été trouvée. La preuve dans les résultats. Pourtant, ce tandem avec Dame D.O.L.L.A est toujours très prometteur, mais reste à bonifier au maximum.

Pour rappel, le natif d’Oakland n’a pas toujours semblé épanoui à Milwaukee la saison dernière, lui qui n’avait connu que les Blazers de Portland durant sa carrière NBA, jusqu’à l’été dernier où il a demandé son transfert. Damian Lillard aurait préféré rejoindre le Heat pour évoluer sous le soleil de Floride avec Jimmy Butler sous les ordres d’Erik Spoelstra, il a finalement été envoyé dans le Wisconsin pour faire équipe avec Giannis Antetokounmpo. Sur le papier il y a pire quand même. Toutefois, ni Adrian Griffin, ni Doc Rivers (qui est arrivé en cours de route pour pallier le limogeage de son prédécesseur) n’a pour l’instant trouvé la bonne formule.

Ce changement de coach n’était pas forcément souhaité par le Greek Freak, mais ce dernier avait perdu confiance en Adrian Griffin, qui était au sommet de l’Est mais avec un fond de jeu qui laissait à désirer par rapport aux ressources dont il disposait. Doc Rivers, son successeur, n’est pas forcément une assurance tous risques non plus, et on espère pour les dirigeants que ce choix sera le bon et que le daron d’Austin saura mener cette troupe le plus haut possible. Sans quoi, le numéro 34 pourrait bien trépigner d’impatience.

A la décharge de l’équipe, pas mal de blessures étaient à déplorer, dont celle de Giannis pendant les Playoffs. Le culturiste d’Athènes s’est fait une contracture au mollet et n’a pas pu jouer face aux Pacers. Damian Lillard a tout tenté mais n’a pu prendre part aux Games 4 et 5 à cause d’une blessure au tendon d’Achille. Tandis que Khris Middleton est blessé à peu près partout en ce moment même s’il a su briller contre Indiana. Ce qui donne grosso modo les trois principales options offensives des Bucks qui ont connu des pépins la saison dernière. Peu pratique pour exister en Playoffs comme l’espérerait Giannis. Pendant ce temps-là, Jrue Holiday – la monnaie d’échange de Lillard – s’est éclaté à Boston pour remporter son deuxième titre NBA en 2024.

Comme un symbole de leur déclin, les Bucks n’ont même pas été programmés par la NBA pour les matchs de Noël, une première depuis 2018. Mais avec les trois joueurs susnommés, puis Brook Lopez toujours en place et pas mal de soldats expérimentés (Pat Connaughton, Bobby Portis, Garry Trent Jr. Taurean Prince…), l’équipe peut encore afficher de grosses ambitions. Mais il faudra (re)faire ses preuves pour être à nouveau considérés comme les contenders qu’ils pensent être. Les Bucks seront en tout cas motivés et dans de meilleures dispositions cette année. Le groupe a vécu un an ensemble, semble avoir appris de ses erreurs et n’a finalement que peu changé. Les organismes se sont reposés, Doc Rivers a pu bosser lors d’un camp d’entraînement complet, et Damian Lillard a fait en sorte d’être mieux dans sa tête, lui qui a dû composer l’an passé sans ses enfants, restés à Portland, et avec un divorce.

Mieux jouer et trouver les bons automatismes est désormais indispensable à Milwaukee, et Giannis doit absolument continuer de montrer l’exemple. Dans le leadership, dans la production, dans l’intensité. Car tout part de là à Milwaukee. Si tous les paramètres cités dans ce papier sont au vert, les Bucks devraient être en mesure de jouer le titre. Et même si cela fait beaucoup de “si”, le Greek Freak pourrait bien ne pas accepter une nouvelle élimination au premier tour des Playoffs. Il en a la preuve juste à côté de lui, avec Dame qui a demandé à partir de Portland : rien n’est immuable et Giannis Antetokounmpo pourrait bien être le prochain à créer un séisme en NBA en demandant son transfert.

On en est encore très loin, mais la patience du Buck de toujours a forcément des limites, et les dirigeants seraient bien inspirés de mettre leur joueur dans les meilleures dispositions possibles pour éviter un tel scénario catastrophe.

