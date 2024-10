Alors qu’il n’a même pas encore 18 ans, Noa Essengue va faire sa première apparition sous le maillot Bleu de l’équipe A. Il fait partie des cinq nouveaux joueurs sélectionnés par Frédéric Fauthoux pour défier Chypre les 21 et 24 novembres prochains.

Semaine bien remplie pour Noa Essengue ! Parti à Portland pour défier les Blazers à l’occasion d’un match amical, rencontre au cours de laquelle il a brillé avec 20 points, la pépite française va faire ses grands débuts en Bleu.

Noa Essengue drills the three pic.twitter.com/5NXGQKoqEy

Pour sa première liste de sélectionneur de l’équipe de France, Frédéric Fauthoux a fait le choix de prendre l’ailier qui évolue à Ulm (club allemand) et il a d’ailleurs fait part de son choix en conférence de presse :

“Noa, on a joué deux fois contre lui en Eurocup, c’est un joueur qui est en devenir. Il est très bon avec son club d’Ulm et s’est mis en valeur contre Portland. C’est important pour eux de découvrir les périodes de sélection et de s’entraîner avec des joueurs comme Andrew (Albicy)” – Frédéric Fauthoux