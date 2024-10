Sept matchs sont au programme cette nuit en NBA et tous sont intéressants ! C’est peut-être la nuit la plus excitante de cette pré-saison tout simplement. Alors s’il y a bien un sacrifice de sommeil à faire avant la reprise dans moins d’une semaine, c’est ce soir !

Le programme de la soirée

1h00 : Pacers – Hornets

1h30 : Mavericks – Bucks

2h00 : Timberwolves – Nuggets

2h00 : Thunder – Hawks

2h00 : Rockets – Spurs

4h00 : Suns – Lakers

4h30 : Clippers – Kings

Les cadors se rencontrent

Dès 1h30, un duel entre les Dallas Mavericks et les Milwaukee Bucks lancera la soirée des stars. Une affiche alléchante, surtout lorsque des seconds-couteaux comme Klay Thompson et Damian Lillard (dans une bien moindre mesure) doivent prouver qu’ils sont bien revenus en forme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Une demi-heure plus tard, revanche de la plus belle série des Playoffs 2024 avec une nouvelle version des Minnesota Timberwolves. Qui va défendre sur Nikola Jokic maintenant que Karl-Anthony Towns a croqué dans la Big Apple ?

Énorme duel de l’Ouest aussi à 4h00 du matin. LeBron James contre Kevin Durant c’est un événement et ça le sera jusqu’à la retraite des deux joueurs dans une quinzaine d’années !

Des Français en pagaille

Tidjane Salaün pour l’apéritif. L’ailier est extrêmement convaincant depuis le début de cette pré-saison et a même obtenu une première titularisation face aux New York Knicks mardi soir. Contre des Indiana Pacers au rythme effréné et à la défense parfois douteuse, il y a la place pour un nouveau carton !

Pré-saison NBA : Tidjane Salaün compile 13 points et 8 rebonds pour sa première titularisation

👉 https://t.co/7NpyuyZhKG •

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2024

Trente minutes plus tard, Rudy Gobert pourrait faire face à Nikola Jokic (les Timberwolves sont en back-to-back) dans un sacré test avant la reprise. Et c’est peut-être encore plus relevé pour Zaccharie Risacher. Le dernier numéro 1 de Draft a été mis au repos contre Miami pour mieux se frotter à la meilleure équipe de la Conférence Ouest la saison dernière. L’ailier devrait découvrir Luguentz Dort, Alex Caruso et Shai Gilgeous-Alexander.

Enfin, Victor Wembanyama disputera (avec une limitation de minutes) un duel texan. Ses retrouvailles avec Jabari Smith Jr et surtout Alperen Sengun qui avait sorti le meilleur match de sa carrière NBA face à l’Alien français la saison passée.