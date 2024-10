Kawhi Leonard absent pour une durée indéterminée…

La tuile pour Kawhi Leonard, une de plus. L’ailier des Clippers – toujours gêné par son genou – est désormais annoncé comme étant indisponible pour une durée indéterminée. Ça commence à faire beaucoup…

Décidément, son physique ne le laissera jamais tranquille. Kawhi Leonard était déjà certain de manquer toute la pré-saison, et voilà que les incertitudes ont grandi depuis la dernière fois, puisque The Klaw ne devrait pas jouer avant un certain temps.

Le joueur des Voiliers restera sur la touche pour une durée indéterminée comme l’a annoncé Shams Charania pour ESPN. Son genou inflammé continue de faire des siennes et on ne veut pas prendre de risques à Los Angeles avec le franchise player de l’équipe de Steve Ballmer. James Harden va devoir prendre ses responsabilités.

Le genre de nouvelle bien relou à moins d’une semaine de la reprise de la saison régulière en NBA.

On ne verra donc pas Kawhi lors de l’ouverture de la saison régulière face aux Suns (le 23 octobre) pour inaugurer le tout nouvel Intuit Dome, ni sur les prochains matchs d’ailleurs… Régulièrement gêné par ce genou récalcitrant, Leonard pourrait bien l’être jusqu’à la fin de sa carrière. On espère malgré tout qu’il retrouvera les terrains dans pas trop longtemps, lui qui continue de faire le maximum pour lutter contre cette vilaine inflammation.

Kawhi Leonard n’a plus dépassé les 70 matchs disputés depuis la saison 2016-17. C’est ce même genou qui l’a empêché de finir la saison dernière, et cette blessure l’a même obligé à déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Paris. Sale nouvelle pour les Clippers, qui comptaient d’autant plus sur lui depuis le départ de Paul George chez les Sixers.

Les fans des Voiliers n’ont décidément pas le droit au bonheur…

Source texte : Shams Charania – ESPN