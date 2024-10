Tidjane Salaün en mode aspirateur face aux Pacers (14 rebonds)

Qui dit nouvelle nuit de pré-saison, dit forcément œil attentif sur nos Français. Pour ouvrir la soirée, Charlotte défiait Indiana, l’occasion de revoir Tidjane Salaün sur les parquets. Auteur d’une moisson au rebond, le T s’est néanmoins fait voler la vedette par un Brandon Miller en mode sniper et, accessoirement, par des Pacers qui ont finalement gagné ce match même si tout le monde s’en fout.

Il y a quelques années, absolument personne n’aurait payé pour se farcir un Hornets – Pacers à 1h du matin, encore moins en pré-saison. Devinez quoi, aujourd’hui rien ou presque n’a changé, et on parie que les courageux à s’être maté le match ne sont pas nombreux. Et pourtant, la partie commence fort, puisque Brandon Miller et Myles Turner décident de ne rien rater. Les deux bougres rentrent absolument tous leurs tirs, et se livrent à un duel à distance franchement sympatoche. On s’accroche à ce qu’on peut.

Toujours est-il qu’à la mi-temps, c’est Miller qui sort vainqueur de cette bataille à distance, et cumule déjà 20 points à 5/7 de loin. Myles Turner, de son côté, pointe à 16 unités, le tout sans avoir manqué un seul tir de la première période. Seul bémol, le grand Myles s’est littéralement fait exploser la tronche par un certain… Brandon Miller, encore lui. Le numéro 2 de la Draft 2023 a escaladé les 211 centimètres du pivot des Pacers pour nous offrir un poster monumental. De quoi parachever sa superbe première mi-temps, qui sera d’ailleurs la seule des deux qu’il disputera.

Tidjane Salaün, lui, s’est montré plus discret qu’à l’accoutumée. Pas en réussite avec son tir (7 points à 2/11 au shoot), le Français a par contre fait une moisson au niveau des rebonds, terminant la rencontre avec 14 seconds ballons récupérés. Non, le Frenchie qui a vraiment brillé dans ce match, s’appelle Moussa Diabaté. En 24 minutes, Mouss a envoyé 11 points, 5 rebonds et distribué 3 contres. Pas mal, surtout pour un garçon qui a besoin de se montrer.

Au final, ce sont les Pacers qui repartent avec la victoire (121-116) après prolongation, et terminent leur pré-saison à l’équilibre avec deux victoires et deux défaites. Individuellement, nos Français de Charlotte ont montré de belles choses dans cette préparation, hâte de voir ce que ça donne dans la “vraie vie” !