Sur le papier, ce match avait tout pour être un banger. Des stars de tous les côtés, deux équipes très très sérieuses et probablement bien classées en fin de saison, que demander de plus. Seulement voilà, pré-saison rime avec douille, les stars n’étaient pas (toutes) là et le match s’est transformé en blow out. Du coup, Kyrie Irving et Klay Thompson ont fait le show… une mi-temps.

Dallas face à Milwaukee, Kyrie, Klay et Luka face à Giannis et Dame. Voilà ce que l’on aurait aimé avoir pour éviter de roupiller devant l’écran alors qu’il s’agit seulement du deuxième match de la soirée. Toutefois, nous ne sommes encore qu’en pré-saison, et rares sont les équipes qui alignent leur meilleur cinq pour se tester. Tiens, à titre d’exemple, ce soir, le meilleur joueur des Bucks s’appelait probablement Gary Trent Jr., ou Anzejs Pasecniks. Flippant, on vous l’accorde. Heureusement les Mavs ont un peu plus joué le jeu, en débutant avec Kyrie Irving et Klay Thompson.

Klay being Klay… knocks down the HEAVILY contested corner 3!

📺 Bucks-Mavs | Live on TNT pic.twitter.com/hHSx416neY

— NBA (@NBA) October 18, 2024

Pour ceux qui se demanderaient encore à quel point l’écart entre les superstars NBA et le reste des autres joueurs est grand, eh ben il suffisait tout simplement de mater ce match. C’est simple, le backcourt texan a ouvert la défense des Bucks en deux, et plié la rencontre en une mi-temps. À la pause, Kyrie comptait déjà 14 pions à 6/7 au tir, avec 2 contres et 1 interception histoire de dire. Son nouveau copain, lui, semble avoir retrouvé un peu de confiance et rentrait aux vestiaires avec 11 points à 3/7 de loin et 6 rebonds.

Kyrie having his way out of the pick-and-roll 😮‍💨

6-for-6 from the field for 14 PTS in the 1H!

📺 Bucks-Mavericks #NBAPreseason on TNT pic.twitter.com/3GMc2W4Lni

— NBA (@NBA) October 18, 2024

Une mi-temps et fin de chantier, donc, pour les superstars texanes. La suite du match ne sera qu’une formalité pour les Mavs, qui continuent de faire grimper l’écart jusqu’au buzzer final (109-84). Côté Bucks, on retiendra surtout la masterchiasse d’AJ Johnson, incapable de mettre un point en 33 minutes passées sur le parquet. Un joli exploit, mais sans-doute insuffisant pour prendre la place de Damian Lillard à la mène.