Dalton Knecht est entré dans la zone ! Le rookie des Los Angeles Lakers a été extraordinaire en fin de match face aux Suns avec 20 POINTS CONSÉCUTIFS dont un tir pour amener les deux équipes en prolongation. Les pourpres et or lui doivent la victoire (128-122) !

Si Anthony Davis a été extraordinaire tout au long du match face aux Phoenix Suns avec 35 points et 10 rebonds, c’est le rookie Dalton Knecht qui restera dans les mémoires après une fin de match hors du commun.

Après deux premiers lancers-francs de l’ailier et quelques tirs encaissés par la suite par les Lakers, les pourpres et or se retrouvent menés de six points à moins d’une minute de la fin. Dalton Knecht sort alors de sa boîte en inscrivant deux tirs à longue distance dont un à cinq secondes du terme pour envoyer les deux équipes en prolongation !

DALTON KNECHT CLUTCH. 🔥🔥

Et en Overtime, c’est à nouveau lui qui prend les choses en main en inscrivant les 12 premiers points de la franchise californienne. Tout y passe, 3-points difficiles, drives contrôlés, and-one pour finir. La panoplie offensive est complète et Dalton Knecht a eu à coeur de la prouver !

Les Suns se souviendront longtemps de ce jeune blondinet qui a causé l’éclipse. L’Arizona entier a été bu par un rookie qui a prouvé ne pas avoir peur de la pression !

La ligne statistique de Knecht en fin de match ? 35 points à 10/18 au tir et 8/13 de loin accompagnés de 7 rebonds, 2 interceptions et 2 contres !