Highlights : les 30 points de Jalen Green face aux Spurs

Victor Wembanyama n’était pas là pour ce choc texan face aux Houston Rockets, mais Jalen Green a trouvé le moyen de mettre de la saveur dans la rencontre. L’arrière a été excellent avec 30 points et sept tirs à longue distance. Son équipe s’est imposée 129 à 107 !

Depuis le début de sa carrière, Jalen Green s’est surtout imposé comme un extraordinaire joueur de pénétration. Sa vitesse et sa qualité de finition en font un poison pour les défenses adverses. Sauf que cette nuit, face aux San Antonio Spurs, l’arrière a décidé de mettre en valeur un autre registre. Sur les 16 tirs pris au cours de la rencontre, 13 l’ont été à 3-points, sur les huit que le joueur des fusées a rentré, sept l’ont été derrière l’arc. Jalen Green s’améliore à longue distance depuis le début de sa carrière, mais cette performance dans l’exercice fut une de ses meilleures.

Jalen Green had it rolling in the @HoustonRockets #NBAPreseason win! 🚀

30 PTS | 7 3PM | 50.0 FG% pic.twitter.com/zVdvvaXNKI

— NBA (@NBA) October 18, 2024