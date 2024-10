Si la victoire des Los Angeles Lakers face aux Phoenix Suns (128-122) a été marquée par un coup de chaud monumental de Dalton Knecht, Anthony Davis s’est également illustré avec 35 points et 10 rebonds.

On ne se souviendra que de Dalton Knecht et c’est bien normal, mais pendant trois quarts-temps et demi, celui qui tenait les Los Angeles Lakers a bout de bras face à de très bons Devin Booker et Kevin Durant, c’était Anthony Davis. Le “Unibrow” a profité de l’absence de LeBron James pour endosser toutes les responsabilités et montrer l’étendue de sa panoplie offensive. Du tabasse sous le cercle à un turn-around soyeux pour maintenir son équipe dans le match en fin de rencontre, AD a fait un petit peu de tout. L’intérieur a même rentré quatre brindilles à longue distance, ce qui n’est plus forcément dans ses habitudes. Attention, Anthony Davis arrive pour réaliser une grande saison !

Anthony Davis posted a DOMINANT double-double to lead the @Lakers to the win in Phoenix!

⭐️ 35 PTS

⭐️ 10 REB

⭐️ 4 AST

⭐️ 4 3PM

⭐️ 50.0 FG% pic.twitter.com/rzWLlz86SE

— NBA (@NBA) October 18, 2024