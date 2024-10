Après avoir remporté le trophée de MIP la saison dernière, Tyrese Maxey va pouvoir remplir un petit peu plus son armoire à trophées. Cette fois, ce sont ses actions hors du parquet qui ont été récompensées avec le NBA Cares Bob Lanier Community Assist Award !

Si Tyrese Maxey est incroyable sur les parquets, cela semble également être le cas en dehors. Très investi dans la communauté de Philadelphie et dans celle de Dallas, sa ville d’origine, l’arrière des Sixers a été récompensé par la NBA. Il a reçu le NBA Cares Bob Lanier Community Assist Award lors de cette intersaison.

The NBA today announced @sixers guard Tyrese Maxey as the @nbacares Bob Lanier Community Assist Award winner for the offseason.

Maxey is being recognized for his efforts in supporting youth in Philadelphia and his hometown of Dallas through the Tyrese Maxey Foundation.

More:… pic.twitter.com/5QDj9wjgkr

— NBA Communications (@NBAPR) October 17, 2024

Grâce à sa fondation, Tyrese Maxey a mis en oeuvre de nombreux événements cet été comme deux camps de basket-ball gratuit. Il a aussi pris en charge le coût de la scolarité de plusieurs enfants. Avec ce trophée, la NBA s’engage à verser 10 000 dollars à la Tyrese Maxey Foundation.

L’arrière a réagi à cette nomination :

“C’est un tel honneur de recevoir le NBA Cares Bob Lanier Community Assist Award. Je suis reconnaissant d’être en capacité d’aider à faire des différences dans la vie de jeunes de Philadelphie et Dallas. Je crois au pouvoir de l’éducation et du sport pour transformer des vies et je m’engage à soutenir nos jeunes afin qu’ils poursuivent leurs rêves. Merci à la NBA pour la reconnaissance et à tous ceux qui ont soutenu la Tyrese Maxey Foundation.”

