Dalton Knecht nous a sorti une performance invraisemblable cette nuit à 35 points avec une incroyable série de 20 points consécutifs entre la fin du 4ème quart-temps et la prolongation. Un coup de chaud qu’on doit, en partie, à son coach JJ Redick.

Pour leur dernier match de pré-saison, les Lakers ont su nous régaler. Outre les 35 points et 10 rebonds d’Anthony Davis, ce qu’on retient de ce match, ce sont surtout les 35 points du rookie Dalton Knecht. Un véritable récital offensif, un coup de chaud comme on en voit peu à ce moment de la saison. De la pénétration en entrée, des tirs à 3-points en plat principal et du and-one en dessert, Dalton nous a offert un menu copieux pour ponctuer la pré-saison de Los Angeles.

Une performance dans laquelle JJ Redick a joué un rôle assez important comme il l’a déclaré en conférence de presse.

“Mes assistants ont essayé de me dire de ne pas le faire rentrer en jeu alors qu’il restait quatre minutes à jouer. J’irai les attraper juste après” – JJ Redick

JJ says his assistants told him not to bring Dalton back in with 4 minutes left

Contrairement à ce bon vieux Jean-Jacques, les assistants de Redick n’ont pas eu le nez fin sur ce coup.

Sauf que le nouveau coach Angelinos a un passif plutôt sérieux quand il s’agit de mettre le ballon dans le cercle depuis la ligne à 3-points. Dalton Knecht lui rend bien puisqu’il a converti 8 des 13 bombinettes prises derrière l’arc. Un sniper en herbe que l’ex-podcasteur a bien su identifier.

“Reggie [Miller] et moi on en discutait avant la rencontre et il me disait que c’était très élogieux de le placer parmi les 1% des meilleurs shooteurs. Je lui ai répondu qu’il en faisait bien parti. Ce qui frappe chez Dalton, c’est sa mentalité ça s’est vu durant les matchs d’entraînement puis après pendant le training camp, il n’a peur de rien, ni de personne.” – JJ Redick

"That was a show that he put on," JJ Redick on Dalton Knecht.

Ëtre validé dans le domaine de prédilection de son coach, ça a de quoi placer la barre assez haute. Dalton Knecht aura l’occasion de confirmer dès le début de la saison régulière. Rendez-vous mardi prochain pour le premier match des Lakers face aux Timberwolves histoire de voir les premiers pas du rookie dans un match officiel.

En attendant, on vous propose de se refaire les 20 points consécutifs inscrits par la nouvelle gâchette de Los Angeles qui ont permis à LA de s’imposer 128 à 122.

LES 20 POINTS CONSÉCUTIFS DE DALTON KNECHT !!!

Source texte : Dan Woike sur X